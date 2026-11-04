“Vení conmigo”: viajó de Buenos Aires a Ushuaia para intentar llevarse a una nena de 12 años a la que había contactado por redes sociales

Un hombre de 22 años fue detenido e indagado en las últimas horas en Ushuaia por intentar raptar a una nena de 12 años , a quien venía acosando por redes sociales. El joven había viajada desde Buenos Aires con el objetivo de llevársela consigo. "Mi amor, vení conmigo", era uno de los mensajes con los que el detenido acosaba a la niña.

Lo de Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años, venía de lejos y tiempo atrás, pero su suerte quedó echada el lunes. Ese día al mediodía fue detenido en Ushuaia por la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego luego de que personal del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) lo denunciara por destrozos y acoso a una alumna del colegio.

"Mi amor, vamos", "Vamos, vamos" y "Vení conmigo", gritaba a la alumna de 12 años, mientras pateaba un vidrio de la puerta de entrada de la escuela. Esos gritos delataron una trama: Álvarez Ruiz llevaba tiempo acosando a esa alumna menor y había viajado hacia Ushuaia desde Buenos Aires con el objetivo de raptarla.

Minutos antes, según precisó luego la fiscalía, el agresor se había cruzado con su víctima en la calle. Al interceptarla la tomó con fuerza del brazo y del hombro, trató de besarla y luego llevársela del lugar , a pesar de la resistencia que opuso la niña.

Fue la intervención de sus compañeros lo que evitó que el acosador concretara su propósito. Uno de los alumnos se interpuso entre Álvarez Ruiz y su víctima, mientras otra alumna gritó para pedir ayuda.

En esas circunstancias, la niña consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo . Sus compañeros también ingresaron al edificio del colegio, perseguidos por el agresor, que intentó entrar detrás de ellos.

Al advertir lo que ocurría, las autoridades del colegio le impidieron el acceso. Sin embargo, el joven reaccionó de forma violenta y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas del ingreso. Todo quedó filmado por los propios alumnos, que fueron resguardados por las autoridades.

El hombre logró llegar hasta el hall del colegio y exigió hablar con el padre de su víctima: "Quiero hablar con el señor", repitió. Cuando la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego llegó a la escuela, lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la justicia provincial.

No es la primera vez que en la justicia fueguina se conoce de Álvarez Ruiz , dado que el propio padre de la víctima ya había radicado una denuncia en su contra por los contactos sospechosos que la niña recibía en redes sociales. Eso sucedió en junio pasado y la denuncia se radicó en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur.

Pero a pesar de la denuncia, los contactos del acosador continuaron desde perfiles alternativos , e incluso compañeros de ella consignaron haber sido amenazados.

Hasta este miércoles, Álvarez Ruiz estaba con prisión preventiva, a la espera de la indagatoria y la realización de una pericia psiquiátrica. Pero este miércoles el juez Federico Vidal, del Juzgado de Instrucción N° 3, lo indagó sin resultados, dado que el detenido se negó a declarar.

Por lo pronto, en medios locales trascendió que luego la audiencia, la defensa de Álvarez Ruiz formalizó un pedido de excarcelación. Para resolverlo, el juez Vidal deberá elevar el pedido al Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial para conocer su postura y luego definir si el hombre recupera su libertad. Mientras, permanecerá alojado en una comisaría.

Fuente: Clarín