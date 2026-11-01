Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000 y le dedicó el triunfo a su madre

El piloto Valentín Yankelevich ganó este domingo a sus 23 años su primera carrera en el TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de General Roca y le dedicó su triunfo a su madre, la actriz Romina Yan , quien murió en 2010. El emotivo momento se dio, a su vez, semanas después de que el joven deportista realizara una denuncia pública contra su padre, Darío Giordano, por violencia física y psicológica durante su infancia.

Yankelevich se impuso a través de su Toyota Corolla Cross GRS en lo que fue su décima presentación en la categoría. Había largado desde la tercera posición y superó a los dos rivales que estaban por delante suyo en la primera vuelta. Así, tomó el liderazgo de la carrera y se mantuvo hasta recibir la bandera a cuadros .

Luego de la victoria, el piloto le dedicó el triunfo a su madre, sobre quien dijo que sintió que lo acompañó durante la carrera. “ En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento ’”, reveló.

Yankelevich debutó en el Turismo Carretera 2000 en abril de 2025, junto con el equipo Axion Energy Sport, y terminó en la sexta posición, en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén. En aquella ocasión, en la que estuvo acompañado por su abuelo y el actor Nicolás Vázquez, expresó: “ Este fin de semana viví un sueño: el comienzo de una carrera que vengo construyendo con mucha dedicación y un profundo amor por este deporte ”.

Un año más tarde, en marzo de 2026, dio el gran salto y se sumó a Toyota Gazoo Racing . Con la escudería se estrenó en el circuito callejero del Parque de la Ciudad , donde consiguió el tercer puesto delante de 70.000 espectadores y mostró un nivel alentador. Tuvo consistencia y buen ritmo a lo largo de la jornada, lo que lo llevó al podio.

“Terminó el callejero de Buenos Aires y nos quedamos con el tercer puesto después de un gran fin de semana. Agradecer a todo el equipo, que trabajó día y noche y en 40 días armó la Corolla Cross GR-S desde 0. Gracias a toda la familia Ramonda por confiar en mí y hacerme sentir uno más de esta gran familia desde el inicio. A mi familia que me acompaña en cada paso y a todos los que se acercaron a dar su apoyo en esta carrera ”, señaló en sus redes sociales.

En tanto, el nieto de Cris Morena explicó tiempo atrás cómo surgió su admiración por el automovilismo: “ Siempre de chico me gustaron las máquinas. Te juro que no sé, me nació a mí, no me lo inculcó nadie . Yo venía ahí estudiando, pero la verdad nunca serví para estudiar, no me estaba gustando mucho. Ahí fue cuando me senté con mi abuelo Gustavo a hablar y me preguntó: ¿Qué te hace feliz?“.

La tierna dedicatoria de Yankelevich se dio semanas después de que denunciara públicamente a Darío Giordano , su padre, por violencia física durante su niñez. “Cuando yo tenía 10 años, 9 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío . Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató.

Luego sumó: “Las ocho horas que yo pasaba en el colegio eran las mejores ocho horas del día porque no volvía a mi casa. Yo sabía que volvía y se desataba el infierno. Sabía que no tenía escapatoria . Desde agarrarme de los pelos, llevarme por la escalera, pegarme, dejarme encerrado en el cuarto, traerme la comida cuatro horas después fría, apoyarla en el piso”.

Fuente: La Nación