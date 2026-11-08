Uno por uno, cómo se ordenaron los funcionarios del Gabinete para saludar al Papa en Casa Rosada

El Papa llegó a la Casa Rosada tras el homenaje que ofreció ante el monumento del General José de San Martín en el barrio de Retiro. Luego de la toma de imágenes oficiales del saludo protocolar entre León XIV y Milei en el Salón Blanco , los líderes se retiraron y saludaron a una serie de funcionarios argentinos y del Vaticano que los esperaban en el pasillo de egreso del salón.

Liderando la fila estaba Martín Menem -tercero en la línea de sucesión presidencia, luego de Victoria Villarruel y de Bartolomé Abdala-, que saludó al Papa con un efusivo apretón de manos; le siguieron el ministro del Interior, Diego Santilli ; y recién en tercer lugar apareció la secretaria General de Presidencia, Karina Milei .

En cuarto lugar estaba el canciller, Pablo Quirno , que había acompañado previamente al Papa en el homenaje a San Martín; el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, que estaba vestido con el uniforme social; el ministro de Economía, Luis Caputo , visiblemente emocionado; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Salud, Mario Lugones ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzengger.

En 12° lugar, estaba el vocero de la presidencia, Adrián Ravier; al lado, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que primero estrechó manos con Milei y luego con el Papa. La senadora fue la única dirigente por fuera del Gabinete invitada al saludo en Casa Rosada.

A Bullrich le siguió el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández; el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y, por el último, el asesor presidencial Santiago Caputo.

Fuente: Clarín