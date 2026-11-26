Una nena con discapacidad murió ahogada en un centro terapéutico y su familia pide justicia

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Renata Victoria Aris Fajka, una adolescente de 13 años con hemiparesia, retraso madurativo severo y epilepsia refractaria, murió ahogada el 25 de abril en el centro educativo terapéutico AUPA, de Ingeniero Maschwitz. Según la reconstrucción judicial, permaneció sumergida durante aproximadamente 27 minutos antes de ser rescatada.

A siete meses de la tragedia, sus padres, Daiana Fajka e Ignacio Aris, reclaman justicia y cuestionan la falta de supervisión durante una actividad en la pileta. La adolescente necesitaba cuidados permanentes, no podía nadar ni mantenerse a flote y tampoco podía pedir ayuda por sus propios medios.

“Renata no podía estar sola un solo segundo”, afirmó su madre, quien sostiene que la institución conocía las necesidades de su hija y debía garantizar su seguridad.

La reconstrucción de los últimos minutos

Renata concurría al centro desde hacía aproximadamente un año y medio para realizar distintas terapias. Según sus padres, disfrutaba especialmente de las actividades en el agua y los espacios verdes.

La familia aseguró que había solicitado que su acompañante terapéutico estuviera presente durante las actividades en AUPA, pero desde la institución les habrían respondido que no era necesario porque allí se ocuparían de su cuidado.

La investigación, a cargo de la Fiscalía N° 10 de Escobar, incorporó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con el análisis de las imágenes, Renata ingresó al natatorio alrededor de las 12.56, acompañada por una asistente terapéutica. Poco después, la mujer se retiró del sector y la adolescente quedó en el agua sin supervisión directa.

Las imágenes mostrarían que Renata se desplazó desde una zona de menor profundidad hacia otra más honda, donde comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote.

Según la reconstrucción de la querella, la adolescente permaneció sumergida durante aproximadamente 27 minutos. Recién alrededor de las 13.29, una persona advirtió que estaba en el fondo de la pileta y se arrojó al agua para rescatarla.

Comenzaron entonces las maniobras de reanimación cardiopulmonar y llegó la asistencia médica. Sin embargo, Renata fue trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Ingeniero Maschwitz sin signos vitales.

Su madre, Daiana, aseguró que pudo observar las grabaciones y cuestionó la actuación de quienes debían supervisarla. “La guardavidas la deja en la pileta, agarra el teléfono, se va para afuera y después vuelve. Pasa por el costado y no la ve”, denunció.

Tres personas fueron imputadas

La investigación avanzó con la imputación de tres personas vinculadas con el cuidado de los chicos y la actividad en la pileta: Johana Fernández, asistente terapéutica; y Eric Morales y Lola Aloisi, ambos señalados como guardavidas.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que Renata ingresó al agua sin salvavidas, pese a sus limitaciones físicas, y permaneció sumergida durante un tiempo prolongado sin que quienes debían vigilarla advirtieran lo que sucedía.

El único de los tres imputados que declaró ante la Fiscalía fue Eric Morales. En su testimonio sostuvo que ese día había sido destinado a colaborar con otra asistente terapéutica en una sala, en lugar de cumplir su tarea habitual en la pileta.

Morales afirmó que, cuando llegó al natatorio, creyó que Renata estaba con otra trabajadora del establecimiento. También aseguró que no estaba a cargo de los chicos que permanecían en el agua y que desconocía que la adolescente necesitaba utilizar un salvavidas.

El imputado reconoció que tenía título de guardavidas, aunque no estaba habilitado para desempeñarse como tal. Además, declaró que encontró a Renata en el fondo de la pileta, la sacó y comenzó a practicarle maniobras de reanimación.

Su defensa aportó un audio en el que, según sostuvo, otra trabajadora le habría indicado que debía acompañarla en una sala. La querella cuestiona esa explicación y sostiene que las cámaras de seguridad permiten reconstruir los movimientos de los responsables durante el período en que la adolescente permaneció sumergida.

La familia pidió que la causa llegue a juicio

La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo, pero el abogado de la familia, Matías Morla, adelantó que buscará impulsar una acusación por homicidio doloso.

La querella sostiene que las pruebas reunidas permiten cuestionar la calificación actual y que la muerte de Renata fue consecuencia de una sucesión de omisiones que podrían haberse evitado.

Según explicó el letrado, la investigación ya cuenta con buena parte de las pruebas y declaraciones, y resta incorporar una pericia histopatológica. Una vez realizado ese estudio, la causa podría quedar en condiciones de ser elevada a juicio.

La calificación definitiva deberá ser discutida durante el proceso judicial y resuelta por la Justicia.

El dolor de sus padres

Daiana e Ignacio cuestionaron también la manera en que fueron informados sobre lo sucedido. El padre aseguró que nadie de AUPA lo llamó para comunicarle la tragedia y que se enteró a través de la madre de otra niña.

Cuando llegó al establecimiento, según relató, no encontró a ningún directivo que le explicara lo ocurrido. “Solo me atendió una médica que me contó que mi hija estaba muerta”, recordó.

Los padres también denunciaron que la institución volvió a abrir sus puertas apenas dos días después de la muerte de Renata, una situación que profundizó su dolor y su sensación de desamparo.

La familia espera que la investigación avance y que las pruebas sean analizadas en un juicio. Su reclamo apunta a determinar quién debía cuidar a la adolescente, por qué habría ingresado al agua sin el elemento de seguridad que necesitaba y cómo pudo permanecer tanto tiempo sumergida sin ser advertida.

“A nuestra hija la mataron o dejaron que se muera; es casi lo mismo”, expresaron sus padres, quienes insisten en que Renata necesitaba atención constante y que lo ocurrido podría haberse evitado.

“Queremos justicia para Renata. Era una nena feliz y le arrebataron su sonrisa”, concluyó su abogado.