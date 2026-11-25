Una mujer argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en Uruguay , tras ingresar al mar junto a su pareja, un hombre de la misma edad. Ocurrió en playa Chihuahua, ubicada en la localidad de Maldonado. Aunque la víctima fue retirada del agua por un grupo de bañistas y recibió maniobras de reanimación de la Prefectura uruguaya y de un equipo médico, falleció en el lugar.

Las autoridades no difundieron la identidad de la mujer, que sería de Viale, una localidad de Entre Ríos ubicada 45 km al este de Paraná.

El llamado que dio aviso de la emergencia ingresó al 911 uruguayo alrededor de las 13.30. En esa comunicación, se alertaba acerca de dos personas que se estaban ahogando . Ante el aviso, la Prefectura Nacional Naval se acercó al lugar tanto por tierra como por mar, utilizando una lancha.

Al llegar a la playa, los oficiales encontraron que la pareja argentina ya estaba en tierra. Un grupo de bañistas habían logrado retirarlos del agua. Aunque el hombre estaba en buenas condiciones de salud, la mujer se encontraba inconsciente y estaba recibiendo primeros auxilios de un grupo de personas.

Fue entonces que el personal de Prefectura se sumó a las tareas y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la mujer. Poco después llegó personal de la red de emergencias Cardiomóvil, quienes continuaron con las tareas.

A pesar de los esfuerzos, los médicos constataron el fallecimiento de la mujer a las 14.35.

En el caso intervino la fiscalía de turno, a cargo del fiscal Sebastián Robles, quien tiene a su cargo la investigación del suceso.

Fuente: Clarín