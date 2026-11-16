Una investigación de la Universidad de Parma explicó qué significa cuando perro parpadea cuando lo miran a los ojos

Mirar a un perro a los ojos puede producir un intercambio mucho más complejo de lo que parece. Estudios recientes mostraron que los animales prestan atención a pequeños movimientos de nuestro rostro y pueden diferenciar distintas emociones humanas al observar una cara , algo que ayuda a entender por qué un gesto tan pequeño como cerrar los párpados también puede provocar una respuesta.

Una investigación liderada por Chiara Canori, de la Universidad de Parma, puso el foco específicamente en el parpadeo durante la interacción entre perros y personas . Los científicos querían saber si los animales simplemente pestañeaban de forma espontánea o si podían modificar esa conducta después de observar a una persona realizando el mismo movimiento.

Para comprobarlo, trabajaron con 35 perros de distintas razas , que observaron videos de 40 segundos en los que aparecían tres personas diferentes. Una era su propio tutor y las otras dos eran desconocidas para el animal.

En algunas grabaciones las personas parpadeaban aproximadamente una vez cada tres segundos y en otras mantenían la mirada sin hacerlo.

Los resultados mostraron que los perros aumentaban la frecuencia de sus propios parpadeos cuando observaban a una persona pestañear . Sin embargo, al separar las respuestas, apareció un detalle especialmente llamativo. Ese aumento significativo ocurría cuando quien aparecía en pantalla era su propio humano y no cuando se trataba de un desconocido.

Para los investigadores, el resultado indica que la importancia social de la persona que tienen delante puede modificar la respuesta del perro . Además, comprobaron que el efecto no podía explicarse simplemente porque el animal mirara durante más tiempo el video en el que aparecía su dueño.

Eso no significa que exista una imitación exacta. Los científicos no encontraron una sincronización perfecta entre el parpadeo humano y el canino , como ocurriría si el perro pestañeara inmediatamente después de cada movimiento del tutor. Lo que aumentaba era la frecuencia general durante toda la observación.

El hallazgo también encaja con lo que se sabe sobre la sensibilidad de los perros frente al comportamiento humano . Estos animales observan expresiones, movimientos, tonos de voz y otras señales para interpretar lo que ocurre alrededor, y hasta pueden detectar cambios emocionales utilizando sentidos diferentes de la vista.

Por eso, al analizar un gesto facial, conviene evitar interpretaciones demasiado rápidas. Una veterinaria explicó en otra nota que una supuesta sonrisa de un perro no siempre significa felicidad y que cualquier expresión debe observarse junto con la postura, las orejas, la cola y la tensión corporal. Con el parpadeo sucede algo parecido .

Cerrar los párpados tiene, por supuesto, una función fisiológica básica , ya que protege la superficie del ojo y ayuda a distribuir la película lagrimal. Lo novedoso de este trabajo es que una conducta aparentemente automática puede variar dependiendo de lo que haga una persona, especialmente significativa para el animal.

Canori plantea que el comportamiento podría funcionar como una señal sutil de atención o participación social . Sin embargo, el experimento no permite afirmar que los perros parpadeen deliberadamente para comunicar un mensaje concreto a sus tutores.

Por eso, si un perro pestañea mientras mira a una persona, no debería traducirse automáticamente como una muestra de amor, obediencia o felicidad . El mismo movimiento puede aparecer en contextos diferentes y adquirir otra interpretación dependiendo de cómo se encuentre el resto del cuerpo.

Un perro tranquilo suele mostrar músculos relajados, ojos suaves y una postura distendida. En cambio, parpadear repetidamente mientras aparta la mirada, mantiene las orejas hacia atrás o adopta una postura tensa también puede aparecer cuando existe incomodidad, ansiedad o estrés.

La investigación resulta especialmente interesante porque muestra hasta qué punto los perros prestan atención a señales humanas diminutas . Su capacidad no se limita a responder ante movimientos evidentes o palabras aprendidas, sino que incluye modificaciones faciales que para una persona pueden pasar prácticamente inadvertidas.

Ese nivel de sensibilidad también aparece en otros estudios. Los perros pueden percibir cambios en el estado emocional de las personas y modificar su comportamiento frente a ellos. Esto refuerza la idea de que la convivencia entre ambas especies se apoya en múltiples señales. Algunas son visuales y otras están vinculadas con el tono de voz, el olor o la postura corporal.

Los científicos todavía quieren responder otra pregunta. El siguiente paso será comprobar si los humanos también modifican inconscientemente su frecuencia de parpadeo al interactuar con sus perros , lo que permitiría analizar si existe algún tipo de ajuste mutuo durante estas interacciones.

Fuente: TN