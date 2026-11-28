Durante muchas décadas, una estancia de Corrientes contó con 11.400 hectáreas dedicadas a la ganadería. Sin embargo, tras ser adquirida por una organización dedicada a la conservación de la naturaleza, se convirtió en el escenario del nacimiento de dos yaguaretés tras décadas de extinción en la provincia.

En 1997, The Conservation Land Trust Argentina , una organización impulsada por el estadounidense Douglas Tompkins, compró la estancia San Alonso . En estos terrenos se desarrolló un refugio para recuperar distintas especies autóctonas de la zona.

Ubicada en los Esteros del Iberá , la estancia se dedicó exclusivamente a la actividad ganadera hasta 1996. Sin embargo, tras su adquisición, cambió drásticamente de rumbo y comenzaron los trabajos para intentar recuperar distintas especies de la fauna del lugar.

Tan solo 15 años después de la compra, en 2012, comenzaron los trabajos para construir el Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY) . Este lugar se desarrolló con el objetivo de recuperar una especie que había desaparecido hacía décadas de la provincia a causa de la caza y la pérdida de su hábitat natural.

La organización construyó múltiples corrales en los que los animales podían desarrollar sus habilidades de caza antes de ser liberados. El más grande de ellos tiene una superficie total de unas 30 hectáreas .

Dentro de estas instalaciones, los especialistas trabajan para reducir al mínimo el contacto de los felinos con los humanos, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de supervivencia en libertad.

El centro recibió ejemplares de yaguareté provenientes de distintas instituciones de la Argentina, Paraguay y Brasil. Entre ellos estaban Tania y Chiqui , una hembra y un macho que lograron reproducirse en estas instalaciones.

Así, en junio de 2018 nacieron Aramí y Mbarete , dos cachorras de yaguareté que fueron criadas en condiciones de semicautiverio y, junto a su madre, aprendieron a cazar.

En 2021, tres años más tarde, empezaron a liberar a estos felinos en los Esteros del Iberá. Entre los ejemplares liberados estaba Aramí, que en 2022 tuvo dos cachorros concebidos en libertad.

Sin embargo, la recuperación no se limitó a los yaguaretés, sino que las tierras también permitieron recuperar otras especies , como el venado de las pampas. Estos animales cuentan con unas 10.000 hectáreas de pastizales en la isla.

La reintroducción del yaguareté no solo permitió recuperar una especie que había desaparecido de Corrientes, sino que también contribuyó a restablecer el equilibrio del ecosistema . Al tratarse de uno de los principales depredadores de la región, cumple un rol clave en la regulación de las poblaciones de otros animales.

Además, los especialistas realizan un seguimiento de los ejemplares liberados a través de collares con GPS y cámaras trampa distribuidas en distintos puntos del parque. De esta manera, pueden conocer sus desplazamientos, estudiar su comportamiento y registrar el nacimiento de nuevos cachorros en libertad.

Fuente: TN