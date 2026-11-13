Una estancia bonaerense tenía 300.000 hectáreas y 175.000 ovejas: de sus tierras surgieron 3 localidades con 43.000 habitantes

Una estancia de la provincia de Buenos Aires, durante el siglo XIX, llegó a tener hasta 300 mil hectáreas y 175 mil ovejas . Sin embargo, con el pasar de los años, sufrió una drástica transformación: sus tierras fueron divididas y dieron origen a tres pueblos distintos .

Ubicada en el sudoeste bonaerense, la estancia no se dedicaba solo a la ganadería, sino que también impulsaba la llegada de inmigrantes y la construcción de estaciones de ferrocarril . Tras este proceso, las tres localidades que surgieron reúnen cerca de 43 mil habitantes.

Todo comenzó en 1878, cuando Ángel Plaza Montero recibió una concesión de 300.000 hectáreas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, gracias a los servicios militares prestados. Tan solo 3 años después, el empresario Eduardo Casey compró los derechos de esas tierras.

El establecimiento fue llamado La Curamalán y estaba ubicado en territorios que en la actualidad pertenecen a Coronel Suárez, General La Madrid, Coronel Pringles y Saavedra . Durante el siglo XIX, se transformó en una de las estancias más importantes del país.

Según una investigación publicada en la Revista de Historia Americana y Argentina , en 1888 La Curamalán tenía:

Además de estos 224.500 animales, contaba con 500 trabajadores y cuatro estaciones de ferrocarril dentro de su territorio.

A lo largo de la década de 1880, Eduardo Casey impulsó la llegada de múltiples familias inmigrantes , promoviendo la construcción de estaciones de tren. Gracias a este proceso, se formaron las tres localidades que hoy forman parte de la provincia.

Los tres pueblos que se desarrollaron durante esta etapa son:

Según las cifras publicadas para el Censo 2022, estas localidades tenían 26.455, 16.102 y 689 habitantes , respectivamente, dando un total de 43.246 personas.

De todas maneras, tras la crisis económica de 1890, la empresa de Casey atravesó problemas financieros y pasó al control de la compañía británica Baring Brothers. Con los años, gran parte de los terrenos fueron vendidos y destinados a nuevas actividades, dejando a los tres pueblos como parte del legado de la antigua estancia .

Fuente: TN