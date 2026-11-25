Existe una estrella, recientemente descubierta, que gira a una velocidad de 260 vueltas por segundo y envía pulsos regulares de energía a la Tierra. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve? Las estrellas de este tipo son los denominadaos púlsares , ideales para poner a prueba la teoría de la relatividad general de Albert Einstein y las ondas gravitacionales -ondulaciones ínfimas del espacio tiempo que se propagan en el Universo a la velocidad de la luz-. Pero también, explican los expertos, sirven como grandes faros para la navegación espacial .

El problema es que encontrar púlsares en la inmensidad del cosmos es una tarea muy exigente en términos de de capacidad de procesamiento computacional. Un intento anterior de detectar este púlsar en particular había fracasado, a pesar de haber consumido un tiempo de computación que los investigadores equiparan con " 600 años de trabajo".

Ahora, investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias , en Israel, desarrollaron un algoritmo inédito que les permitió, junto con sus colaboradores del Instituto Max Planck de Física Gravitacional de Hannover, Alemania, y de la Universidad Tecnológica de Chalmers , en Gotemburgo, Suecia, completar esa tarea en sólo 100 minutos .

El descubrimiento del púlsar, denominado PSR J1622-7204 , se describe en un artículo que acaba de ser ubicado en la revista Physical Review Letters . El nuevo método ya está siendo utilizado para descubrir otros púlsares. Los investigadores del Weizmann dieron a Clarín los detalles de este hallazgo y sus alcances.

"Cuando las estrellas con masas entre ocho y 20 veces superiores a la del Sol agotan su combustible nuclear, colapsan hacia su interior y pueden convertirse en púlsares: estrellas de neutrones ultradensas que giran a gran velocidad", explicaron los expertos. Sus tamaños, en cambio, son en comparación muy pequeños: pueden medir unos 20 kilómetros de diámetro (el del Sol es de casi 1,4 millón de kilómetros).

"Los púlsares generan campos magnéticos billones de veces más intensos que el de la Tierra. Estos campos aceleran partículas cargadas y producen potentes haces de radiación . A medida que el púlsar gira, su haz barre el cielo y apunta hacia la Tierra durante un instante muy breve en cada rotación. Como consecuencia, desde nuestro planeta parece que la estrella emite energía en pulsos regulares", agregaron.

Debido a que los púlsares pierden energía continuamente a lo largo de su vida, su rotación se va ralentizando a medida que envejecen y la frecuencia de sus pulsos disminuye. El primer púlsar fue descubierto en 1967 y emitía ondas de radio , al igual que casi todos los púlsares identificados durante las cuatro décadas siguientes.

En 2008, el lanzamiento del telescopio espacial Fermi de rayos gamma de la NASA, capaz de detectar radiación de alta energía, abrió nuevas posibilidades. En sus 18 años de funcionamiento , Fermi identificó casi 1.000 regiones del cielo que emiten rayos gamma con características típicas de los púlsares.

Sin embargo, confirmar que aquello se trata efectivamente de un púlsar sigue siendo complejo. Para conseguirlo, los astrónomos deben encontrar una combinación de la posición exacta en el cielo y de las propiedades de rotación de la estrella -como su velocidad de giro y la disminución gradual de esa velocidad con el tiempo- que coincida con el patrón de pulsos observado.

"Intentar encontrar la combinación correcta entre todas las posibilidades, sin una estrategia inteligente, nos obliga a probar una cantidad astronómica de hipótesis", explicó el doctor Barak Zackay , del Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann.

"Otro desafío es que, aunque un pulso de energía llega a la Tierra con cada rotación de un púlsar, el telescopio Fermi apenas consigue detectar un paquete individual de energía -un fotón - aproximadamente cada 100 millones de rotaciones . Además, el propio telescopio está en movimiento: orbita alrededor de la Tierra mientras nuestro planeta gira alrededor del Sol. Todos estos factores hacen que el cálculo necesario para encontrar un púlsar sea extremadamente exigente", agregó Zackay.

En 2025, el grupo de investigación de Zackay demostró que la búsqueda de púlsares podía simplificarse mucho . Su enfoque se basó en la premisa de que cada pulso detectado marca la finalización de una rotación completa del púlsar y su regreso a la orientación en la que su radiación apunta hacia la Tierra.

Sin embargo, como se explicó, Fermi captura apenas una pequeña fracción de los pulsos, por lo que no se sabe cuántas rotaciones completas realizó la estrella entre una observación y otra. Si esa información estuviera disponible, los científicos podrían calcular directamente la velocidad de rotación de la estrella y determinar sus otras propiedades .

El algoritmo desarrollado por los investigadores del Weizmann buscó justamente proporcionar esa información faltante. Aunque el problema sigue siendo computacionalmente difícil, se han desarrollado algoritmos eficientes para resolverlo. El nuevo método es una adaptación de los más potentes entre ellos.

A fines del año pasado, científicos del laboratorio de Zackay y del grupo de investigación del profesor Bruce Allen , del Instituto Max Planck de Hannover , comenzaron a aplicar el nuevo método para buscar púlsares en regiones prometedoras del cielo. "Encontramos el PSR J1622-7204 en muy poco tiempo", contó Zackay.

"Ejecutamos el nuevo algoritmo 20 veces , utilizando cada vez un conjunto ligeramente diferente de 80 fotones que sospechábamos que provenían del mismo púlsar. En una de esas ejecuciones obtuvimos la respuesta correcta. Cada ejecución demandó apenas cinco minutos en un único núcleo de CPU, lo que nos permitió determinar las propiedades de la estrella en menos de dos horas . Sin embargo, tuvimos algo de suerte, ya que los cálculos teóricos indicaban que se necesitarían 300 ejecuciones para alcanzar una probabilidad de éxito del 95 por ciento", agregó el experto.

"Pudimos calcular con gran precisión la velocidad de rotación del púlsar y determinar a qué ritmo disminuye con el tiempo", explicó por su parte Dotan Gazith , del laboratorio de Zackay, quien dirigió el estudio junto con el doctor Daniel Pook-Kolb , del grupo de Allen.

"Nuestros cálculos muestran que dentro de unos 100 millones de años la estrella completará aproximadamente cinco rotaciones menos por segundo que en la actualidad. Desde entonces ampliamos la búsqueda y ya estamos descubriendo otros púlsares mediante este nuevo método", añadió.

Los púlsares son considerados como los grandes "faros del Universo" . Un experimento de la NASA realizado en 2018 demostró que una nave espacial puede determinar su posición en el espacio con un margen de error de apenas unos pocos kilómetros al medir los tiempos de llegada de los pulsos procedentes de distintos púlsares.

Además, el descubrimiento de púlsares extremadamente rápidos -aquellos que giran cientos de veces por segundo- es particularmente importante porque pueden servir como base para construir relojes extraordinariamente precisos .

Grupos de investigación de todo el mundo trabajan en el desarrollo de estos relojes, no solo para utilizarlos en la navegación, sino también porque las desviaciones en sus mediciones temporales podrían revelar efectos postulados por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, formulada hace más de un siglo.

Desde el Weizmann explicaron los conceptos básicos de esa teoría: "El principio central de la relatividad general sostiene que el universo tiene cuatro dimensiones : largo, ancho, alto y tiempo, y que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo que los rodea. Al igual que una piedra arrojada a un lago genera ondas en el agua, las masas que aceleran producen ondulaciones en el espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitacionales , que se propagan por todo el Universo".

Y detallaron: "Cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra y deforma nuestro espacio-tiempo local, los tiempos de llegada de los pulsos procedentes de los distintos púlsares deberían desviarse ligeramente de los valores esperados. Para detectar esas desviaciones, provocadas por ondas gravitacionales de baja frecuencia , actualmente está en marcha un esfuerzo internacional destinado a realizar mediciones sistemáticas y extremadamente precisas de los tiempos de llegada de los pulsos de una red de púlsares excepcionalmente estables".

Aunque las ondas gravitacionales de alta frecuencia ya fueron detectadas mediante otros métodos en 2015 , "la teoría predice la existencia de numerosas ondas gravitacionales de baja frecuencia que requieren técnicas diferentes para poder ser observadas. Estas observaciones podrían revelar acontecimientos extraordinarios, como la fusión de agujeros negros supermasivos , cada uno con una masa mil millones de veces mayor que la del Sol", finalizaron los científicos.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín