El 23 de octubre pasado, tres delincuentes armados intentaron robarle el auto a un vecino en San Justo, una escena matancera cotidiana. El hecho ocurrió en el cruce de Malabia y Cerviño. La víctima del asalto intentó defenderse. Los delincuentes, según un reporte policial, comenzaron a disparar. Hubo fuego desde otro lado. Así, uno de ellos cayó muerto. Fue identificado como Lautaro Agustín Encina , de 20 años, oriundo de Rafael Castillo.

Un video de cámara de seguridad de la cuadra, que ilustra esta nota, detalló la secuencia, en parte. Puede verse, por ejemplo, a Encina forcejear con la víctima del asalto. También, a uno de sus cómplices, que huyó mientras un vecino salía a ver qué pasaba , del otro lado de su reja.

En las últimas horas, tras semanas de investigación, l a Comisaría 1° de San Justo de la Policía Bonaerense detuvo al cómplice que corrió , en una causa a cargo del fiscal Diego Rulli , de la UFi de Homicidios matancera. Fue identificado como Lautaro Conde, de 20 años también. Le incautaron dos pistolas, así como las zapatillas que habría usado el día del crimen , irónicamente, para su repentino sprint y dejar tirado a su cómplice.

La historia de este robo con muerte, también, se trata de otro vecino, quien le disparó a Encima. Hoy, ese vecino está libre de culpa y cargo. Tiene 70 años. Para el fiscal Rulli, actuó en legítima defensa.

El caso, ocurrido un mes atrás, cobra particular importancia de cara a la muerte de Mateo Carmody Sánchez, alias “Mateito El Ninja” , ocurrida el domingo pasado en Morón, en otro intento de robo de auto. La autopsia a su cuerpo confirmó que recibió, al menos, seis perdigones de una escopeta o arma tumbera. Quien lo mató, posiblemente , era otro vecino, un mal llamado justiciero.

La causa, a cargo del fiscal Guillermo Rey, busca pruebas para determinar si este tirador, si realmente existió, actuó en legítima defensa de un tercero, el exceso de la legítima defensa, o un homicidio liso y llano. En el caso del vecino que le disparó a Encina , el fiscal Rulli consideró que actuó, lisa y llanamente, en legítima defensa.

“Recontra legítima defensa” , dice una fuente crucial del caso Encina: “El hombre se asomó a la puerta, a ver qué pasaba, al escuchar los gritos. Encina le apuntó, algo que es clave para constituír una amenaza. Realizó un solo disparo, que impactó en el pecho del ladrón”. Encina murió sobre el pavimento, con su pistola con el mango encintado junto a él, a centímetros de una boca de tormenta.

El hombre de 70 años, por otra parte, tenía una compleja situación de salud, asistido por un aparato para mejorar su respiración. “Vivía en la cocina para no tener que trasladarse por la casa. Estaba en la puerta de entradas y tenia la cocina y la cama ahi mismo ”, continuó el investigador.

El jubilado de San Justo, por otra parte, reconoció haber realizado el disparo en el acto ante el fiscal Rulli, algo que fue valorado en la investigación. El supuesto tirador del caso de “Mateíto El Ninja”, por otra parte, nunca apareció. Todavía lo buscan.

Fuente: Infobae