Un importante incendio destruyó una casa en Brooklyn: murieron seis personas y nueve resultaron heridas

NUEVA YORK.- Seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas, entre ellas tres bomberos y dos policías, este jueves en un incendio que arrasó una vivienda de dos pisos en el barrio de Sunset Park, en Brooklyn . Las autoridades de Nueva York investigan las causas del siniestro.

El fuego, que se propagó rápidamente por toda la propiedad, movilizó a más de 200 socorristas y demandó unas tres horas de trabajo para extinguirlo. La casa de estructura de madera afectada, sufrió daños severos y terminó prácticamente carbonizada.

“Al llegar, había fuego en todos los pisos”, afirmó Kevin Woods , jefe de operaciones contra incendios del Departamento de Bomberos durante una conferencia de prensa. Y agregó: “Fuego saliendo por cada ventana, recibiéndonos en la puerta principal”.

Según detalló el funcionario, los equipos de rescate lograron salvar a cuatro personas de la vivienda . Para ello, debieron ingresar por una entrada trasera y rescatar a dos ocupantes que habían quedado atrapados detrás de rejas instaladas en las ventanas.

El fuego no solo destruyó la vivienda donde se originó, sino que además se propagó a una casa contigua. En las imágenes difundidas podían observarse daños exteriores en la vivienda linera. Ocho vecinos fueron evacuados preventivamente de la zona y trasladados a hoteles.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , calificó el episodio como “un incendio devastador” y expresó su pesar por las víctimas. “Tomará mucho tiempo para que este vecindario llore a los vecinos que perdió esta mañana y para recuperarse de este inmenso dolor”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Durante las pericias en el lugar fue hallada una batería de iones de litio . Sin embargo, el Departamento de Bomberos aclaró que por ahora no existe evidencia que permita establecer una relación directa con el inicio del fuego.

Hay una creciente preocupación en Nueva York por los incendios vinculados con baterías recargables: en el último año hubo más de 400. Una semana atrás, cuatro personas murieron en el Bronx en un incendio atribuido a la batería de una bicicleta eléctrica.

Fuente: La Nación