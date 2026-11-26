Un hombre de 58 años murió este martes tras sufrir una descompensación repentina mientras manejaba su auto por la Ruta Nacional 237, a la altura de Villa Llanquín . El conductor, que había ido a pescar, volvía a su casa en Villa La Angostura cuando se desvaneció al volante.

La secuencia ocurrió cerca de las 20.55 en el kilómetro 1610 del camino , ubicado cerca de la zona cordillerana. La víctima, identificada por sus iniciales como A.A.C., circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend en compañía de otra persona, según informó el medio local Diario Andino .

De acuerdo con el relato de las autoridades que actuaron en el lugar, durante el trayecto, el hombre empezó a desvanecerse progresivamente hasta perder el control del vehículo. Al notar esta situación, su acompañante logró frenar el auto sobre la banquina para evitar un accidente, sacó al conductor del habitáculo y fue a buscar asistencia a un puesto vehicular cercano, cuyos efectivos se acercaron inmediatamente.

Agentes del Destacamento Nahuel Huapi también recibieron la alerta y llegaron al lugar, donde efectivos del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional Argentina ya realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar. Minutos después se sumó una ambulancia enviada desde San Carlos de Bariloche .

Pese a los esfuerzos combinados de los médicos y el personal de seguridad durante varios minutos, las tareas de RCP no dieron resultado y el equipo sanitario confirmó el fallecimiento en el lugar.

La Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial asumió la investigación para determinar los motivos de lo ocurrido. Por orden de la sede judicial, personal del Gabinete de Criminalística de la Dirección Seguridad Lagos del Sur y un médico forense estuvieron en la escena para documentar el hecho y revisar el cuerpo. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para precisar la causa médica exacta que provocó la descompensación .

Si bien este tipo de episodios de salud son repentinos, los expertos recomiendan una serie de precauciones para reducir los riesgos a la hora de viajar en ruta:

Fuente: La Nación