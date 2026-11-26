Un hombre de 43 años baleó a su pareja con una escopeta y luego intentó quitarse la vida disparándose en la cara . El hecho ocurrió este martes en la tarde, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según indicaron los investigadores, la pareja estaba en una casa de la calle Achaga al 2800, en Morón Sur. La mujer, de 37 años, contó que su marido le disparó en la pierna izquierda, a la altura del tobillo, en medio de una discusión.

Un móvil de la Comisaría Cuarta atendió la alerta del 911, y los agentes encontraron a M.E.S. herida en la vereda , de acuerdo con la información de Primer Plano Online .

Ante esa situación, la mujer les avisó que el hombre, identificado como M.E.F., estaba dentro de la casa.

Cuando los agentes se acercaban a la entrada, escucharon una detonación y, al entrar, vieron al presunto agresor en el piso y una escopeta junto a él. A pesar de haberse disparado en la cara, seguía con vida.

Dos ambulancias del SAME trasladaron a la pareja: la mujer fue atendida en el Hospital Posadas y está fuera de peligro. En tanto, su pareja fue internada en el Hospital de Morón, en grave estado, según informó el medio citado. El presunto agresor quedó en terapia intensiva y es custodiado por la Policía.

La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Hondeville, de la UFI N° 10 de Morón. El delito fue caratulado como lesiones agravadas por el uso de arma de fuego en un contexto de género . En tanto, las autoridades están investigando las circunstancias del hecho.

Fuente: TN