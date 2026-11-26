Aldana y Nayla tenían 19 años. No se conocían, nunca se vieron y tampoco imaginaron que una atención médica atravesaría su vida para siempre. En 2021 sacaron un turno, por distintos motivos, en distintos lugares. Fueron, en medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, solas a sus primeras consultas ginecológicas. Alejandro Rapetti (48) estaba del otro lado en el consultorio.

En marzo de ese año, Aldana fue a la guardia del Hospital Churruca -ubicado en Parque Patricios y que pertenece a la Policía Federal- por un fuerte dolor producto de nódulos mamarios. Nayla sacó turno junto a su mamá para su primer control adulto en agosto. Tiempo después, las dos terminaron denunciando a Rapetti por abuso sexual.

Este viernes comenzará el juicio y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 deberá decidir si es culpable o inocente de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal en dos hechos.

La acusación estará en manos del fiscal Fernando Klappenbach y está previsto que se resuelva en dos audiencias.

Nayla vive en Portugal con su pareja y su hija de dos años. Desde allá, adonde viajó en busca de "un cambio de aire", se conectará por videollamada. Dice que "durante mucho tiempo cargó con el dolor y con la mochila del juicio".

"Yo, en ese momento, era muy adolescente, mi mamá se encargaba de sacarme los turnos. Rapetti fue el que tenía más próximo. Yo buscaba un médico de cabecera y tuve la mala suerte de que fue él ", recuerda Nayla.

Según el relato de la joven, le recetó un medicamento, le realizó un tacto anal y vaginal y, además, "tras una consulta le envió mensajes recordándole que le había dado como tarea enviar una foto de un preservativo, 'que en la próxima consulta se lo tenía que mostrar, que debía estar en la mochila'", según consta en la acusación.

Es que después de haber realizado comentarios dentro del consultorio, agregaba a sus pacientes a Instagram con la excusa de que por esa vía entregaría los turnos. Pero los comentarios eran otros.

Rapetti, de acuerdo a la declaración de la denunciante, volvió a citarla 15 días después y volvió a realizarle lo que, en ese momento, ella pensó que era un "tacto". La sorprendió que quisiera volver a revisarla con tan poca diferencia de tiempo, pero confiando en su labor profesional, accedió.

La joven le manifestó dolor por lo que le estaba realizando y la respuesta de su médico -cuenta- la impactó: "Bueno, dolor es lo contrario a placer, después me decís cuanto me das del 1 al 10", en referencia a "qué tan bien" estaba realizando el tocamiento.

Nada de lo que pasó en esa revisión -supo después- es habitual en una consulta con un profesional de la salud.

Uno de los puntos en común entre las dos denunciantes es que ninguna tenía experiencias previas en atención ginecológica.

"La primera vez que fui me llamó mucho la atención que me tuviera tanto tiempo, me habló mucho. La segunda vez fue extraño, pero la tercera fue muy incómodo, me quería ir. Él siempre me retenía adentro, no sabía qué más hacer para irme. De hecho fue uno de los traumas que me quedó: no podía estar en un lugar cerrado, en el que la puerta no esté abierta", contó Nayla a Clarín.

Además, detalló: "A mí me operaron a los 16 o 17. Entonces tenía el recuerdo de los controles con la mastóloga y fue totalmente diferente a lo que él me hacía. Cuando salí de la clínica la última vez estaba en shock. Le conté a mi ex pareja y, como seguía mal, le dije a mi mamá lo que había pasado. Mientras le contaba me di cuenta y empecé a llorar sin parar ".

Después de ver la reacción de su mamá y de corroborar que lo que había vivido no se correspondía a un control habitual, dudó de su dolor, por lo que decidieron buscar información: sacaron turno con otra médica, pero en otra sede y Nayla le contó lo que había pasado.

Fue en ese mismo momento que la ginecóloga llamó a alguien del área administrativa y Nayla realizó la denuncia institucional en Centros Médicos Accord (CEMAC), luego la policial en la comisaría.

Nayla transitó el proceso con "mucha terapia" y medicación psiquiátrica por ataques de pánico y angustia . "Pude salir adelante gracias a que tuve una contención enorme, una red y mucha terapia", dijo.

"Lo que yo viví fue una violación" , aseguró.

"Todos sabemos lo que significa estar frente a un médico, tener que desvestirnos y dejarnos revisar. Lo hacemos porque confiamos. Lo que no podemos permitir es que alguien se aproveche de esa confianza y que, encima, seamos nosotros quienes salgamos del consultorio preguntándonos si el médico cruzó un límite", dijo la abogada María Soledad Deleva, quien lleva adelante la querella junto con Víctor Aramendia.

Fueron ellos los que encontraron una denuncia previa, lo les que permitió sentirse "menos solas".

"Cuando me enteré de que había otra chica, por un lado, fue horrible pensar que había otra persona que había sufrido lo mismo que yo. Pero por otro, fue un alivio saber que sí me había sucedido. Cuando pasa algo así, es tu palabra contra la otra persona y no todos te creen . Pero lo que vivimos tenía tantas cosas parecidas, que un poco me alivió", confío Aldana a Clarín .

Ella, hija de un policía retirado, tuvo que realizar su tratamiento psicológico en el mismo hospital en el que había sido abusada.

"Me miraban con cara de 'no te creemos nada´, la pasé muy mal haciendo la denuncia, es como que estaba denunciando a un familiar de ellos", recordó. Y fue recién hace dos años que inició un tratamiento psicológico en otro lado y logró procesar lo que estaba pasando. Dice que tiene miedo, ansiedad y nervios de enfrentar el juicio.

Aldana describe lo que vivió después de la denuncia como "una bajada al mismísimo infierno".

Ella conoció a Rapetti en la guardia ginecológica del Churruca cuando le mostraba una ecografía. Tenía nódulos mamarios y estaba sufriendo mucho dolor. Los médicos temían que tuviera cáncer de mama y se cruzó con el médico denunciado asustada, dolorida y en su primera consulta ginecológica sola.

"El imputado le palpó las mamas y luego de la revisación le 'pellizcó los pezones, como jugando'", indicaron en la elevación a juicio.

Al revisar el procesamiento del imputado, los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional consideraron que los intercambios por Instagram permitieron acreditar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento, a través del cual el acusado aprovechaba el "vínculo profesional para entablar contactos impropios de índole sexual y vulnerar la intimidad de las jóvenes".

En su consultorio, a Aldana le ofreció un juego en el que debía adivinar su edad y, si perdía, "darle algo". La joven, incómoda, no supo qué responder. Pero, según declaró, él le pidió que pusiera dos emojis en su bloc de notas: uno de un angelito y otro de un diablito manifestándole que a él le gustaba el diablito "porque era más malo", haciendo referencia a la "prenda" que debería "pagar" en ese juego perverso.

Después insistió por redes sociales "hola deudora", le escribió y luego continuó: "Creo que me fui al pasto" . Ante la falta de respuesta de la joven, borró ese mensaje aunque le siguió enviando emojis de caritas tristes insistiéndole para que le contestara.

Al finalizar la revisación de Nayla, la joven le pidió un certificado para la facultad. En ese momento, contó, el profesional le dijo que le iba a hacer "dos regalos". Uno fue una crema y, luego, le pidió que abriera una conversación de WhatsApp : se paró al lado de ella, tipeó los emojis del diablito y del ángel, y le dio a elegir entre las opciones.

Para los acusadores, esta insistencia en pedirles que eligieran entre esos emojis a modo de "juego" carecía de toda relación con una práctica médica profesional.

La acusación consideró que se trataba de una maniobra de "insinuación con connotación sexual para romper los límites de la relación médico-paciente" y "generar un contexto de vulnerabilidad antes o después de los tocamientos abusivos".

Clarín se contactó con la defensa de Rapetti, en manos de Alfredo Mestres, pero se negaron a dar declaraciones hasta que finalice el juicio.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín