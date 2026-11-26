Un camión cisterna se incendió en Egipto y dejó más de 30 muertos

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Un camión cisterna que transportaba material inflamable se incendió tras protagonizar un accidente en una autopista de Egipto. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a numerosos vehículos que circulaban por la zona, provocando una tragedia que dejó al menos 31 muertos y 21 heridos.

El siniestro ocurrió el miércoles 25 de noviembre en el distrito de Al-Warraq, perteneciente a la gobernación de Guiza, en el área metropolitana de El Cairo.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor del camión habría perdido el control del vehículo debido a una falla en el sistema de dirección. En esas circunstancias, el rodado se desvió de su trayectoria y chocó contra una barrera de hormigón, lo que habría desencadenado una explosión seguida de un incendio de grandes proporciones.

El fuego se extendió rápidamente por la calzada y alcanzó a otros vehículos, entre ellos unidades de transporte público y automóviles particulares.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia, con la intervención de 39 ambulancias, efectivos de Protección Civil y distintas dotaciones de bomberos.

La magnitud de las llamas y las densas columnas de humo negro complicaron las tareas de rescate y asistencia. La dramática secuencia quedó registrada en videos captados por testigos, en los que se observa cómo el fuego avanzó sobre la autopista.

Los equipos de emergencia trabajaron para controlar el incendio y evitar que continuara propagándose. También intervinieron integrantes de la Media Luna Roja Egipcia, que brindaron asistencia en el lugar del accidente y en los establecimientos sanitarios.

Investigan las causas del fatal accidente

El Ministerio de Petróleo de Egipto informó que el camión cisterna pertenecía a una empresa privada y confirmó que había sufrido un accidente antes de incendiarse.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

En paralelo, los especialistas trabajan en la identificación de las víctimas fatales mediante pruebas de ADN.

Desde el Ministerio de Salud advirtieron que el número de fallecidos todavía es preliminar y que no se descarta que la cifra aumente durante las próximas horas.

Hasta el momento, el saldo del trágico accidente asciende a 31 muertos y 21 heridos.