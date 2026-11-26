Un avión de Aerolíneas Argentinas regresó a Aeroparque tras detectar humo en la cabina

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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había partido este miércoles desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Catamarca debió regresar a la terminal porteña luego de detectarse humo en la cabina. La situación activó un procedimiento de emergencia y obligó a interrumpir el viaje poco después del despegue.

La aeronave involucrada es un Embraer E190, identificado con la matrícula LV-CDZ. Si bien la salida estaba prevista para las 16:20, el avión despegó finalmente a las 16:43.

Apenas iniciado el trayecto, la tripulación recibió una alerta por la presencia de humo en el interior de la aeronave y decidió retornar a Buenos Aires. Durante el procedimiento, se solicitó asistencia para concretar el regreso de manera segura.

El aviso se produjo cuando el avión llevaba pocos minutos en el aire. Tras activar las maniobras correspondientes, la aeronave volvió a Aeroparque, donde se llevó adelante el operativo previsto ante este tipo de situaciones.

El aterrizaje se concretó a las 17:06, luego de un breve recorrido aéreo que terminó con el regreso al aeropuerto de origen.

El episodio generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban a bordo, mientras la prioridad de la tripulación fue garantizar la seguridad y suspender el traslado hacia Catamarca.