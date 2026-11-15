Un auto se estrelló contra un comercio en Córdoba, perforó una casilla de gas y obligó a evacuar 12 departamentos

Durante las primeras horas de este domingo, un Peugeot 208 blanco chocó contra un local comercial en Humberto Primo 12, en barrio Centro de Córdoba . El impacto comprometió una casilla de gas, desencadenó una fuga y obligó a evacuar un edificio de la zona.

El conductor del vehículo, un hombre de 36 años , perdió el control del automóvil por causas que la Unidad Judicial de Accidentología Vial todavía investiga. Al colisionar contra el frente del negocio, el Peugeot golpeó directamente una casilla de gas instalada en el lugar, lo que desencadenó una fuga de gas que escaló la situación a un nivel de riesgo que las autoridades no podían ignorar.

Frente a la pérdida de gas, la decisión fue rápida: los 12 departamentos del edificio fueron evacuados de forma preventiva. Mientras los vecinos dejaban sus unidades, tres organismos trabajaban en simultáneo sobre el escenario.

Bomberos de la Policía , personal de Defensa Civil y trabajadores de Ecogas se coordinaron para neutralizar el peligro: lograron interrumpir el suministro de gas y desconectar la batería del vehículo, dos medidas que, en conjunto, permitieron dar por controlada la emergencia.

El conductor, por su parte, salió ileso del impacto. Según informó El Doce , el hombre de 36 años no sufrió lesiones y se encontraba en buen estado al momento de la intervención policial.

Una vez estabilizada la situación, el ayudante fiscal Javier Novillo dispuso que las actuaciones fueran remitidas a la Unidad Judicial N° 1 , donde continuará el procedimiento correspondiente al accidente.

La zona de Remedios de Escalada afectada por la explosión de un caño de gas el viernes pasado comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad. Este domingo, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece restringida y algunos vecinos ya pudieron regresar a sus viviendas.

La información fue confirmada por MetroGAS a través de un comunicado difundido este domingo, en el que la compañía señaló que continúa trabajando para restablecer el suministro de gas en los domicilios afectados. Las tareas están a cargo de cuadrillas especialmente asignadas a la zona y se realizan en coordinación con las autoridades municipales. “Durante el día de hoy, las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área que permanece interdicta”, precisó la empresa. Según explicó, esta decisión permite avanzar con los trabajos y ampliar progresivamente la cantidad de hogares que recuperan el servicio.

En cuanto a la situación de los evacuados, MetroGAS indicó que algunos vecinos comenzaron a regresar a sus casas el sábado y que el retorno continuará de manera gradual, a medida que estén dadas las condiciones necesarias y las autoridades correspondientes lo autoricen.

La compañía también informó que continúa brindando asistencia a las familias de sus empleados afectados por la explosión. El acompañamiento incluye contención psicológica, atención médica, alojamiento, transporte y respaldo económico para que sus allegados puedan permanecer cerca de ellos.

La explosión ocurrió el viernes último a las 10.52 en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en pleno centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El incidente dejó una persona muerta y 30 heridas , además de importantes daños en viviendas y comercios de la zona. De acuerdo con la última información oficial a la que accedió Infobae , cinco de los heridos permanecían en estado grave, con quemaduras que afectaban entre el 40% y el 90% de sus cuerpos. En total, hasta el sábado había 13 personas internadas , mientras se aguardaban datos sobre el estado de otros dos operarios lesionados.

El siniestro se produjo después de que una máquina tuneladora utilizada por la empresa tercerizada Exgadet dañara un caño de distribución de gas durante trabajos de renovación de la red. La rotura ocurrió a las 9.44, poco más de una hora antes de la explosión.

Fuente: Infobae