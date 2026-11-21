Una mujer entró a una farmacia de San Fernando , tropezó al intentar subir los escalones de acceso y sufrió una fractura de cadera . Tras iniciar una demanda por los daños que le provocó la caída, la Justicia de San Isidro responsabilizó al comercio y ordenó pagarle $25.600.000 más intereses .

El accidente ocurrió el 6 de diciembre de 2021 , cerca de las 13.30. La mujer tenía 69 años y, según quedó acreditado en el expediente, se cayó cuando intentaba ingresar al local. El acceso tenía dos escalones que no contaban con señalización ni con un pasamanos para sujetarse.

La farmacia negó tener responsabilidad y sostuvo que el tropiezo había ocurrido en la vereda, antes de que la mujer entrara. Sin embargo, el juzgado consideró que las pruebas reunidas permitían reconstruir lo sucedido y que la empresa no había demostrado que la víctima o un tercero fueran responsables del accidente .

En su presentación, la mujer explicó que sufrió una caída al pasar de la calle al interior del comercio . Como consecuencia, tuvo una fractura de cadera izquierda y debió recibir atención médica.

La empresa dio otra versión: afirmó que una empleada había escuchado un ruido y visto a la mujer caída en la vereda , sin haber ingresado al local. También sostuvo que un repartidor la ayudó a levantarse y que después la sentaron en una banqueta dentro de la farmacia mientras esperaba un remis. Según esa postura, la clienta no había realizado ninguna compra.

Durante el juicio declaró una empleada que presenció la escena. Contó que escuchó un ruido y encontró a la mujer caída mientras intentaba subir los dos escalones de acceso, con parte del cuerpo dentro del comercio.

Ese testimonio fue clave para el juzgado. La sentencia consideró probado que el accidente ocurrió al intentar ingresar a la farmacia y señaló que no se había acreditado que los escalones estuvieran debidamente señalizados ni que hubiera un pasamanos.

Para determinar las consecuencias de la caída, el juzgado tuvo en cuenta los informes médicos y una pericia realizada durante el proceso. El especialista constató que la mujer tenía secuelas de una fractura de cadera que había sido operada y estimó una incapacidad del 25% .

La sentencia también destacó que, por su edad, las limitaciones físicas podían afectar no solo su capacidad laboral, sino también actividades cotidianas y su autonomía . Entre ellas, tareas domésticas y acciones básicas de cuidado personal.

La empresa había cuestionado las conclusiones del perito, pero el juez consideró que las explicaciones del especialista eran suficientes y mantuvo su evaluación.

El fallo reconoció distintos conceptos para establecer el monto que debía recibir la mujer. La mayor parte correspondió a la incapacidad física y al daño moral .

La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:

En cambio , el juzgado rechazó el reclamo por daño psicológico y tratamiento futuro porque la perito concluyó que la mujer no necesitaba terapia. También desestimó el pedido por ingresos que habría dejado de percibir durante dos meses , ya que no se acreditaron las ganancias que dijo haber perdido, y no aplicó una multa por daño punitivo.

La sentencia condenó a la farmacia a pagar los $25,6 millones dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme , con intereses desde la fecha del accidente hasta el pago efectivo. La condena también se extendió a la aseguradora, dentro de los límites de cobertura correspondientes.

Fuente: TN