Pese al fallo adverso del Tribunal del Mar , el gobierno de Javier Milei dice “celebrar” que esa instancia internacional haya admitido que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y Reino Unido, un planteo que desde 1965 también reconoce la ONU.

Sin embargo, en la primera reacción a esa decisión, desde la Casa Rosada rechazaron que el Tribunal no haya tomado medidas la provisionales para frenar la explotación hidrocarburífera en las islas, que la Argentina reclamó en su planteo.

Asimismo, la gestión de Milei confirmó que avanzará “sin demora” en la constitución del Tribunal Arbitral, para seguir con el pedido de acciones que frenen a las empresas internacionales que operan en la plataforma marítima argentina en torno a Malvinas. En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Conmevar), el Tribunal del Mar puede dictar medidas preventivas urgentes (algo que no hizo), a la espera de que se constituya el Tribunal Arbitral, para resolver la cuestión de fondo, algo que puede tardar años.

A través de un comunicado de la OPRA firmado por Milei, el Gobierno dijo que reconoce el fallo , pero que “no es la última palabra”. Además, pidió a la oposición avanzar con la aprobación de la ley Malvinas , que fue incluida este sábado dentro del temario de extraordinarias que la Rosada giró al Congreso. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, avisaron desde la gestión libertaria.

Apenas se conoció el fallo, que rechazó los cuatro argumentos presentados por la administración de Milei, fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION : “El Tribunal del Mar reconoció hoy la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, en el marco de la presentación efectuada por la Argentina por el proyecto Sea Lion. Lo hizo frente a la posición del Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar. Esto implica un paso importante para la defensa de nuestros derechos y la Argentina lo celebra”.

Inmediatamente, también asumieron: “La Argentina no comparte que, por esa razón, el tribunal haya considerado que en esta etapa preliminar no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas”.

Por 18 votos contra 3 , el Tribunal del Mar este sábado hizo lugar al planteo británico: consideró que pronunciarse sobre los derechos soberanos argentinos en la plataforma continental exige definir previamente quién tiene la soberanía sobre las islas, una cuestión territorial que excede el ámbito de la Conmevar.

Lo que dejaron trascender en los pasillos de la Casa Rosada fue que la Argentina no pretendía una resolución del Tribunal del Mar que se expidiera sobre la soberanía de las islas, sino que aplicara la Conmevar para frenar la explotación unilateral de nuestros recursos. “La disputa de soberanía no impide proteger eso mientras se resuelve”, alegaron en Balcarce 50.

Asimismo, fuentes del Gobierno interpretaron que este fallo reconoce la existencia de una disputa de soberanía y que el tribunal “tomó nota del compromiso asumido por el Reino Unido de facilitar la pronta constitución del Tribunal Arbitral”.

Para evitar una mirada derrotista, ante la consulta de LA NACION en el Gobierno dijeron que el fallo no implica un reconocimiento de soberanía “a ninguna de las partes”, tampoco que se conviertan en legítimas las acciones británicas, ni que Reino Unido esté eximido de negociar con la Argentina “para poner fin a una situación colonial” que las Naciones Unidas ya instaron a resolver.

“Se trata de una decisión preliminar que no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia”, refirieron fuentes de la Casa Rosada, que anticiparon que avanzarán “sin demora” en la constitución del Tribunal Arbitral para solicitar ante él las medidas necesarias “para preservar nuestros derechos”.

En tanto, el Gobierno se expidió formalmente a través del comunicado publicado en la cuenta de la OPRA que firmó Milei.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha reconocido (en un voto no unánime) la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido en el marco de la presentación efectuada por nuestro país en relación con el proyecto Sea Lion”, dijeron en esa nota.

“El gobierno nacional celebra este reconocimiento frente a la posición de Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar. No comparte, sin embargo, que por esa razón el tribunal haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas”, añadieron.

Asimismo, replicaron que la Argentina pretendía directrices para frenar la explotación y defender los recursos propios, aunque indicaron: “Sin perjuicio de eso, la Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia. El gobierno nacional avanzará sin demora en la constitución de dicho tribunal y solicitará ante él las medidas necesarias para preservar los derechos de todos los argentinos”.

A su vez, el gobierno de Milei planteó en el comunicado que el fallo del tribunal “de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales” y recordaron que el viernes se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios por infracciones a la ley argentina.

“El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias”, advirtieron y fue ahí que hicieron un llamado al Congreso: “Ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso, el presidente Javier Milei le pide en nombre del pueblo argentino a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la ley de Defensa de la Soberanía Nacional . Su demora entusiasma al gobierno británico”.

El proyecto iba a tratarse la semana pasada en esa cámara pero el oficialismo no consiguió quorum. Ahora pasó a extraordinarias. En caso de aprobarse, pasaría al Senado.

“La defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable. La Argentina continuará haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance , con la firme convicción de que ninguna acción unilateral del Reino Unido podrá extinguir nuestros legítimos derechos soberanos. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas ”, concluyó la comunicación del Gobierno.

Fuente: La Nación