Tras su gira por Argentina, en la que visitó la cárcel de Villa Devoto, el papa León XIV retomó la agenda vaticana y anunció este miércoles la transformación de un histórico servicio de la Iglesia orientado a las cárceles, y que a partir de ahora estará coordinado por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva .

Se trata de la histórica pastoral penitenciaria , el servicio de acompañamiento espiritual, humano y social que realizan iglesias y comunidades de fe dentro y fuera de los centros de detención.

Según informó Vatican News este miércoles, la decisión del Papa suprime la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC) e instituye el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria, vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y coordinado por el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva.

La coordinación de este Servicio corresponde a un obispo, nombrado por el Papa por un período de cinco años, a propuesta del Dicasterio, y asistido por al menos tres consejeros que desarrollen su actividad en el ámbito de la pastoral penitenciaria. Entre sus funciones figuran la formación de los agentes pastorales y la facilitación del diálogo con las instituciones.

Esta nueva configuración apunta a una pastoral más "ágil y flexible, orientada al servicio e impregnada del espíritu de diálogo y de compartir", para que los propios detenidos puedan vivir este "tiempo de soledad y aislamiento como un momento de gracia y de salvación", según se publicó en el motu propio "In carcere eram, et venistis ad me", publicado por el Santo Padre.

"Saber reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas del mundo es un desafío constante, ante el cual el Pueblo de Dios está llamado a ofrecer respuestas siempre nuevas y actualizadas", escribió León XIV en el documento que reconfigura la pastoral. "En un mundo marcado por la iniquidad, que constituye la raíz de los males sociales, el problema de las cárceles es un problema de la sociedad como tal", argumenta.

Esta decisión suprime la International Commission of Catholic Prison Pastoral Care (ICCPPC), nacida en 1950 en Roma, y lo reemplaza por el nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria. Este último es un organismo vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Esta pastoral había nacido por iniciativa del entonces arzobispo Giovanni Montini, quien luego sería ordenado como Papa en 1963, tomando el nombre de Pablo VI.

Durante su paso por la Argentina, el papa León realizó una visita a la cárcel de Devoto, donde lo recibieron los últimos 72 presos que quedaban allí antes del traslado definitivo de todos los internos a Marcos Paz. Allí escuchó el testimonio de tres de ellos y tuvo la chance de dejar un mensaje de redención.

"Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar", expresó a los internos.

Después de darle sus consejos a los reclusos de la cárcel de Devoto, el papa se despidió de todos ellos estrechándoles la mano y repartiendo sus bendiciones. Emocionados, varios presos le besaron las mejillas.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, les dijo el papa a los reclusos.

Pero les aseguró que a pesar de la “herida” que sienten y parece imposible de sanar, la “cárcel es también testigo de profundos cambios y conversiones... testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”, cerró el Sumo Pontífice.

Fuente: Clarín