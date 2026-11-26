Después de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmara que su embajador Julio Bitelli no regresará a Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió hoy con el nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana , en el palacio presidencial de Asunción. Fue un respaldo concreto de Milei hacia su par paraguayo, que lleva unos pocos días en el cargo, luego de la crisis financiera que terminó con la gestión de su antecesor, y compañero de fórmula, Santiago Peña .

Alliana dejó de ser el vicepresidente del país vecino y asumió, el pasado 6, las riendas del Paraguay. Lo hizo con la promesa de solucionar el descalabro financiero, con corralito bancario incluido, que precipitó la salida de Peña, un buen amigo del presidente argentino y principal apoyo en los debates dentro del Mercosur, que tienen a Lula da Silva y al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , enrolados en la centroizquierda y con distintos aliados a nivel geopolítico.

Antes de reunirse con Alliana en el Palacio de López, Milei hizo una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria. Allí estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez . Luego de los abrazos y palmadas afectuosas entre ambos, comenzó la reunión entre ambos presidentes, que duró alrededor de una hora. Luego de finalizada esa reunión y otra más amplia entre ambas delegaciones, los cancilleres dieron una declaración conjunta, sin aceptar preguntas.

“Ambos presidentes han confirmado y ratificado las relaciones de hermandad entre ambos gobiernos y nuestros pueblos”, dijo Lezcano. El canciller paraguayo agradeció la “ayuda técnica” que, sostuvo, dio el gobierno argentino ni bien se desató la crisis financiera que eyectó a Peña de su cargo. También agregó que ambos gobiernos tienen “una visión compartida” y son “parte del Escudo de las Américas”, que promovió el presidente norteamericano Donald Trump. Miradas similares que, sostuvo “nos compelen a seguir luchando contra el crimen transnacional organizado”. Lezcano dio otros dos gestos, al apoyar la candidatura del diplomático argentino Rafael Grossi como secretario general de la ONU, y reiterar el respaldo de Paraguay al reclamo argentino de soberanía de las Islas Malvinas.

A su turno, Quirno devolvió gentilezas. Calificó el viaje del Presidente como “un gesto de apoyo y ratificación de la excelente relación” entre la Argentina y Paraguay. “En la Argentina cuentan con un socio, un aliado, un amigo”, dijo el canciller, y agregó: “Compartimos las ideas de la libertad, de la propiedad privada, tenemos una agenda muy ambiciosa por delante, y aspiramos a seguir profundizándola”. Coincidió con Lezcano en fortalecer la “seguridad regional, en la lucha contra amenazas que vienen de otros lugares, organizaciones transnacionales que intentan impedir nuestro progreso”. Dijo ser admirador del “proceso que Paraguay vino desarrollando desde hace años, con la prosperidad que tienen hoy”.

Milei y Alliana conversaron telefónicamente hace diez días. Fue un diálogo que allanó el terreno para el encuentro oficial entre ambos, y en el que el presidente argentino dio su respaldo al nuevo mandatario, que intenta hacer frente a las demandas de millones de paraguayos con sus fondos retenidos por el colapso del Ueno Bank.

Milei tendrá por la tarde una reunión con empresarios, luego de un almuerzo ampliado en el que participará también Quirno , y recibirá también por la tarde un premio de la Academia de Historia local, con regreso previsto a Buenos Aires en la mañana del viernes.

El futuro del Mercosur, del que también hablaron Milei y Alliana, es una de las incógnitas que comenzará a develarse el próximo 4 de diciembre en Montevideo, con la cumbre semestral de presidentes. Fuentes del gobierno argentino confirmaron ayer a este diario que Milei irá al encuentro, en el que la Argentina recibirá la presidencia pro tempore del bloque de manos de Uruguay. Desde la cancillería brasileña evitaron confirmar la presencia de Lula da Silva , aunque aclararon que el mandatario brasileño “no suele perderse esas cumbres”.

Un encuentro cara a cara con Lula es, hoy por hoy y según fuentes de ambos países, el escenario más probable, en el contexto de vínculos bilaterales que pasan por el peor momento desde el retorno de la democracia al país. Sería el primer encuentro entre ambos desde aquel saludo frío y protocolar en la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, hacia diciembre pasado, y días después de que Lula consiguiera su reelección en el balotaje, derrotando al aliado de Milei, Flávio Bolsonaro , hoy exiliado en los Estados Unidos.

Enojado por lo que considera desplantes renovados del gobierno argentino, Lula decidió el lunes pasado que la misión de Bitelli en la Argentina está concluida . Y en el mismo contexto de tensión creciente, el gobierno de Brasil decidió no invitar a Milei a la cuarta asunción de Lula, el 5 de enero de 2027, como publicó el portal UOL y confirmaron fuentes oficiales brasileñas a LA NACION.

Según fuentes de la Cancillería brasileña, las declaraciones del canciller Quirno del último fin de semana, en las que puso en duda la transparencia en las elecciones brasileñas para justificar no haber felicitado al ganador, terminaron de convencer al gobierno de Lula de la imposibilidad de buscar cualquier tipo de acercamiento con la Casa Rosada.

“La diplomacia se hace por señales, y está clarísimo que no quieren componer las cosas”, comentaron a LA NACION desde Itamaraty sobre esos comentarios del canciller argentino.

Más allá de las idas y vueltas con Brasil, el Gobierno busca acercarse a Paraguay mientras sostiene su alianza geopolítica con Estados Unidos e Israel. Uno de los frutos tangibles del vínculo con el gobierno de Benjamín Netanyahu será la llegada, el lunes próximo, del primer vuelo directo de la aerolínea estatal israelí El Al a Buenos Aires, que contará con la presencia de funcionarios de ambos países en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Fuente: La Nación