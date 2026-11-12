Tras el ataque a tiros contra un jardín de La Matanza, las familias reclaman seguridad: “Nadie les saca el trauma a los chicos”

Las familias de los alumnos del jardín de infantes Universo Infantil, en Rafael Castillo, La Matanza , reclaman medidas de seguridad después del ataque a tiros que ocurrió el martes. Según relataron los padres, dos motos con cuatro delincuentes llegaron hasta el establecimiento y comenzaron a disparar: dos balas ingresaron al edificio y otras impactaron contra la fachada.

Tras el episodio, los padres se movilizaron para exigir respuestas y pedir mayor protección para los nenes. Por el momento, el jardín cuenta con custodia policial, pero las familias quieren que se implementen medidas permanentes. “Todavía no hay ninguna respuesta, tengo entendido que se hizo la denuncia pero a nosotros no nos dijeron nada”, contó una de las madres a TN .

La mujer también cuestionó la falta de información sobre lo ocurrido y explicó que, durante una reunión, les dijeron que desde la institución no podían involucrarse porque todavía no se sabía el motivo del tiroteo. Sin embargo, para ella, el ataque estuvo dirigido contra el establecimiento: “Fue en contra del jardín porque las dos motos vinieron y tiraron un montón de tiros. Había chicos en el patio y se tuvieron que tirar al piso, estaban en el recreo”, detalló.

Ese día, su hija no había asistido a clases. Aun así, la situación la dejó con miedo de volver a llevarla. “Nadie le saca el trauma a los chicos que estaban”, insistió.

Entre los pedidos de las familias está la instalación de una garita de seguridad. Según contaron, les dijeron que habrá un patrullero en la zona, pero no saben durante cuánto tiempo. “Estamos pidiendo por favor que haya seguridad, que pongan una garita. Nos dijeron que va a haber un patrullero, pero ¿hasta cuándo?”, planteó la madre.

También señalaron que el jardín es comunitario y que las familias pagan por el servicio, por lo que les resulta difícil entender que no haya cámaras de seguridad en el establecimiento. “Si nosotros no levantamos la voz, nadie la va a levantar por nuestros hijos” , sostuvo la mujer.

Otra de las madres describió el temor que sienten quienes viven y circulan por el barrio por el crecimiento de la inseguridad. “Se sienten dueños y se hicieron los dueños porque acá no se puede tomar el colectivo, ir a comprar porque en cualquier momento te roban”, dijo. Además, contó que las familias realizaron un corte para visibilizar el reclamo y que, durante la protesta, la Policía las trató mal.

La falta de cámaras también fue uno de los puntos señalados por otra de las mujeres: “No tenemos seguridad, no tenemos cámaras, tenemos una alarma vecinal en la esquina del jardín pero sin cámaras, es una vergüenza”.

Otra madre planteó su desconfianza hacia la fuerza policial y pidió que intervenga Gendarmería: “No se confía en la Policía, que venga Gendarmería”.

El ataque ocurrió en el jardín Universo Infantil, ubicado en la esquina de Intendente Russo y Aguapey. De acuerdo con la información de la denuncia, un grupo de personas todavía no identificadas disparó contra el frente del establecimiento y escapó . Los primeros relevamientos constataron daños en la fachada y no registraron personas heridas.

La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la fiscalía correspondiente. Los investigadores buscan identificar a los responsables y determinar si el jardín fue el blanco directo del ataque o si los disparos estuvieron relacionados con otro conflicto en las inmediaciones.

Fuente: TN