Tragedia en Santa Fe: hallan a una docente muerta y a su exmarido ahorcado

Una docente de 51 años fue encontrada muerta en un departamento del barrio Sur de la ciudadde Santa Fe , donde los investigadores también hallaron sin vida a su expareja, quien se había ahorcado con una soga. El caso conmocionó a la comunidad educativa local, ya que la mujer era la vicedirectora de una escuela de educación especial de la zona.

La víctima fue identificada como María Itatí Yossen . Fuentes de la investigación precisaron que su cuerpo fue hallado el sábado último y la primera hipótesis que manejan los investigadores es que podría tratarse de un femicidio seguido de suicidio.

La maestra, según fuentes de la investigación, había ido a reunirse con su exmarido, Fabio Firmapaz , de 50, bien temprano en la mañana del sábado en la casa del hombre, en la calle Tres de Febrero al 3300.

Según los investigadores, la mujer llegó alrededor de las 7 a la vivienda y desde que salió en esa dirección, sus familiares le perdieron el rastro.

Sin novedades, la familia de Yossen comenzó a preocuparse . Con el transcurso de las horas y la falta de noticias, sus amigas fueron a la casa y quedaron shockeadas al ver que el hombre estaba suspendido de una escalera con una soga atada en el cuello.

Luego, con ayuda de la Policía lograron entrar a la vivienda y encontraron a la mujer ya sin vida en una cama de la planta alta.

Ante semejante cuadro, la policía inició las investigaciones y dio aviso a la justicia que abrió un expediente para esclarecer el caso..

El parte policial precisó que " la mujer se encontraba boca arriba y vestía únicamente ropa interior inferior ". Además, detalló que en el lugar también había rastros de aparente sangre y dos celulares, que fueron secuestrados por orden de la fiscal Vivian Galeano.

A la espera de los resultados de la autopsia, que serán determinantes para avanzar en la investigación, trascendió que la muerte de la maestra podría haber sido por asfixia .

La muerte de la docente generó una fuerte conmoción en el lugar, donde sus colegas y compañeros, recordaron como "una luchadora incansable. "La Gringa" , como la llamaban quienes la conocían, había conseguido titularizar su cargo en la Escuela Especial 2009 Bernardo de Monteagudo en febrero de este año.

En tanto, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), difundió un comunicado para expresar su pesar y acompañar a su familia.

“En este momento de tanto dolor, junto a toda la comunidad educativa que siempre la recordará por su compañerismo y amistad , hacemos llegar nuestro acompañamiento a sus familiares y compañeras/os por esta dolorosa pérdida”, expresó el sindicato.

El femicidio de María Itatí Yossen vuelve a poner en evidencia la creciente violencia machista que sigue cobrando vidas en nuestra provincia. Hace meses venimos reclamando la necesidad de una Ley de Emergencia en Violencia de Género en Santa Fe. Sin embargo, nuestro reclamo…

Por su parte, la diputada santafesina Claudia Balagué envió sus condolencias a los familiares y consideró que "el femicidio de María Itatí Yossen vuelve a poner en evidencia la creciente violencia machista que sigue cobrando vidas" en la provincia.

"Hace meses venimos reclamando la necesidad de una Ley de Emergencia en Violencia de Género en Santa Fe . Sin embargo, nuestro reclamo sigue sin tener la respuesta que necesita. ¿Cuándo van a escucharnos? La emergencia no puede seguir esperando. Nosotras no podemos seguir esperando", reclamó.

Firmapaz, el hombre hallado ahorcado a metros del cadáver de la docente, tenía 50 años y era oriundo de la localidad santafesina de Avellaneda, en el departamento General Obligado.

El hombre había estudiado Turismo y se desempeñó en diversos puestos en el área de recursos humanos, aunque actualmente estaba desocupado y en la búsqueda de nuevas ocupaciones.

"Estoy buscando un nuevo puesto y agradecería apoyo. Si alguien sabe de alguna oportunidad o simplemente quiere que nos pongamos al día, puede enviarme un mensaje o dejar un comentario. ¡Aquí estoy disponible!", había escrito en su perfil de LinkedIn hace un mes.

Tenía una hija y dos nietos. Y nadie entre sus vecinos y allegados podía entender qué pasó en su casa, ni las causas que podrían haber empujado los crímenes del sábado.

Fuente: Clarín