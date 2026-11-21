La explosión en Remedios de Escalada sumó dos nuevas víctimas fatales este sábado. Una de ellas es Matías Leguizamón , un santiagueño de 33 años que permanecía internado en grave estado en un hospital de San Justo . La noticia de su muerte golpeó a su familia, a sus amigos y también a Garza , el pueblo de Santiago del Estero donde nació y que lo despidió.

“Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Matías Leguizamón a raíz de las heridas que sufrió en la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús ”, publicó la Comisión Municipal de Garza en sus redes sociales. En el mensaje, enviaron sus condolencias a Julio y Mirta , sus papás y a toda la familia. Los mensajes de despedida no tardaron en multiplicarse.

Entre ellos estaba el de Gabriel , uno de sus amigos. Hacía apenas una semana habían estado hablando de hacer una salida de pesca . Tenían planes, como tantas otras veces. Ahora, a Gabriel le cuesta aceptar que no van a poder concretarlos.

“Mi amigo Mati, compañero de tantas juntadas. Espero que Dios lo reciba allá arriba y le dé fuerza a tu familia .”, escribió.

En diálogo con Clarín , su amigo resumió el desconcierto que le dejó la noticia: “Solo quiero llegar a casa y pensar que esto no es cierto”.

Su primo Elvio Leguizamón también lo despidió en las redes sociales: “Te fuiste, Maty querido. Luchador, corajudo, tantas cosas para seguir. No pudiste salir de esta. Que Dios te tenga en la gloria, primo querido. Fuerza a tu familia ”.

En su perfil de Instagram , Matías había elegido una frase que hoy parece resumir buena parte de su vida: “Mi fortuna es mi familia, mi novia y mis amigos”. Las fotos que compartía tenían una protagonista especial: su única hija, Carla , a quien llamaba cariñosamente “mi rulo”.

“Siempre te recordaremos como el mejor padre y marido. Te amamos por siempre. Q.E.P.D., mi amor”, escribió Camila , su esposa, en una publicación de Instagram para despedirlo. Unas palabras breves que reflejan el dolor de su familia ante una pérdida inesperada .

También era hincha de River y disfrutaba de jugar a la pelota con sus amigos. Entre sus publicaciones había una imagen de este año acompañada por otra frase: “ Disfrutando cada instante de la vida ”. Una manera de mostrar lo que valoraba y los momentos que quería guardar.

Desde noviembre de 2025 trabajaba en Exgadet , la empresa tercerizada por MetroGAS que realizaba obras en Remedios de Escalada. Ahí se encontraba cuando ocurrió la brutal explosión que, tras una fuga de gas , dejó hasta el momento cuatro muertos y varias personas heridas

Matías estaba internado en San Justo, al igual que su compañero Juan José Servín , de 28 años , quien también murió este sábado. Ambos fallecieron como consecuencia de las heridas sufridas en el incidente. Con estas dos muertes, ya son cuatro las víctimas fatales de la explosión.

A través de un comunicado , Exgadet confirmó el fallecimiento de sus dos empleados y expresó su dolor. La empresa "lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo ”, informó.

La compañía también manifestó que está a disposición de los familiares y compañeros de las víctimas y aseguró que trabaja para determinar las razones del hecho y buscar justicia .

En Garza, mientras tanto, las despedidas se multiplican. Para su familia era Matías, para sus amigos, el Mati con quien compartía juntadas, partidos y planes de pesca. Para Clara , era su papá. Tenía 33 años y todavía tantos planes por delante.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín