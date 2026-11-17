Una adolescente de 14 años murió este domingo en la localidad de Rivadavia, Mendoza, tras descomponerse y vomitar vino poco después de regresar de una fiesta. Ante el pedido de su madre, la justicia inició una investigación para determinar las causas del deceso y para ello realizarán exámenes toxicológicos e infectológicos.

La menor, identificada como Kiara Farías, había ido a una fiesta de 15 y regresó a su casa en horas de la madrugada. Comenzó a sentirse mal, tras pasar horas entre el baño y su habitación, cerca del mediodía su madre advirtió que, acostada en su cama, no respiraba y llamó al servicio de emergencias.

El festejo había sido en el Club Los Árboles y fue la madre quien llevó a su hija, a quien le había dado permiso por dos horas para participar del festejo, entre la 1 y las 3 del domingo, pero la adolescente volvió cerca de las 4.

La mujer contó a una radio local que ayudó a su hija a bañarse tras el evento, en busca de mejores sensaciones y le declaró a la Policía que la adolescente recién logró dormirse cerca de las 6.

La familia también se fue a descansar y, según el diario Los Andes, cerca de las 11.30, la madre se dio cuenta que algo no estaba bien con su hija.

Tras el pedido de ayuda, personal de la subcomisaría Medrano llegó al domicilio y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Pese a los esfuerzos, indicó la prensa local, el personal médico que llegó al lugar constató que la menor de edad había fallecido.

En declaraciones a radio Nihuil, María, mamá de Kiara, dijo que le había dado permiso para ir porque había aprobado todas las materias y, en 2027, sería su turno de cumplir 15 años. Contó que conocía a todas las chicas que asistieron al evento.

"Cuando la escuché vomitar en el baño , primero me enojé porque le había prohibido que tomara, pero entiendo que son cosas que a veces no se pueden controlar", reveló.

Y, señaló que intentó ayudarla a superar el malestar. "La bañé, le cambié la ropa, la llevé a la cama. No me dijo cuando llegó 'ma, me siento mal, estoy mareada'", recordó.

Además, María admitió que sospecha que "algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto". Descartó una intoxicación alimentaria, ya que la joven había asistido solo al baile, a partir de la 1 de la madrugada, y no a la cena.

Tras las primeras actuaciones forenses, se espera que los restos de la menor de edad sean sometidos a una serie de estudios especializados que van más allá de la necropsia inicial. Se analizarán distintos órganos, entre ellos los pulmones, el hígado y el cerebro, además de exámenes toxicológicos e infectológicos.

El cuerpo fue entregado por la familia tras el sepelio y no hay plazo estimado para conocer los resultados, indicó la prensa local. El objetivo es esclarecer la causa de la muerte de la adolescente.

Entre los procedimientos se encuentran los estudios anatomopatológicos , que permiten examinar en profundidad los órganos y tejidos, y los análisis toxicológicos , destinados a determinar si existió presencia de sustancias que pudieran tener alguna relación con el fallecimiento.

También se realizarán estudios infectológicos para investigar la posible intervención de agentes infecciosos.

Fuente: Clarín