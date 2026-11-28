Esta semana Martina “Tini” Stoessel y Rodrigo De Paul revolucionaron las redes sociales con su aparición en la portada de la edición de diciembre de la revista Vogue México . Se trató de su primera entrevista juntos en la que no solamente hablaron de su reconciliación, su casamiento y su deseo de agrandar la familia, sino que también realizaron una sesión de fotos en la que se mostraron cómplices, enamorados y tuvieron al anillo de compromiso de ella en el centro de la escena . Mientras continúan las repercusiones, la cantante decidió compartir con sus fanáticos un poco del backstage de la producción que dio cuenta de la divertida jornada que vivió con su pareja.

La intérprete de “Carne y hueso” publicó en su feed de Instagram, red social en la que acumula 21,6 millones de seguidores, algunas postales de lo que aconteció en su vida durante los últimos días. Si bien es algo que hace seguido, esta vez decidió incluir imágenes del detrás de escena de su entrevista con la revista y cómo posó con el futbolista para las fotos que tanto dieron que hablar .

En uno de los videos que subió, se los pudo ver entre risas mientras ella movía orgullosa su mano izquierda para mostrar su anillo y con la otra sujetaba la mejilla de su novio. Esta escena terminaría siendo elegida para la portada de la edición. También aparecieron a pura sonrisa cuando la cantante se subió a la espalda de su novio y lo abrazó con fuerza para otra de las poses.

Las imágenes dieron cuenta de que, si bien fue una producción profesional, hubo un ambiente distendido y tiempo para las risas, las miradas cómplices y los pequeños gestos románticos, algunos propios de la pareja y otros para las cámaras. Pero se mostraron tan cómodos y naturales juntos que el límite fue prácticamente imposible de identificar.

Uno de los registros más tiernos incluso fue durante las fotos que se tomaron sobre el césped, ella, vestida con un top amarillo y falda larga blanca, y él, de pantalón a tono y torso descubierto. Cuando terminaron, él la ayudó a levantarse y rápidamente se fundieron en un amoroso abrazo .

Durante la entrevista, la artista y el deportista hablaron de todo. Desde su reconciliación en 2025 a los preparativos para su casamiento , que tendrá lugar el 19 de diciembre en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Incluso Stoessel reveló que escribió unas 180 páginas sobre cómo imagina la celebración con dibujos de ambos frente al altar.

Además de contar que después de una larga búsqueda recientemente encontraron la casa de sus sueños en Miami y que planean tener otra en la Argentina, también revelaron su deseo de agrandar la familia . “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida” , expresó Stoessel. De Paul, por su parte, es padre de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs, y en la entrevista Tini contó que, en mira de la distribución del nuevo hogar, ya pensó en un espacio para que la niña pueda tener sus maquillajes, otro para que el pequeño pueda jugar a la pelota y en una tercera habitación para su futuro bebé.

Fuente: La Nación