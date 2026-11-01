Thiago tiene 14 años, construyó un tractor y ahora quiere automatizarlo: “Lo hice con chatarra”

En el campo donde vive Thiago Príncipe , cerca de Río Cuarto , había autos viejos sobre los que un tornado había derribado árboles. Entre esos vehículos, el adolescente de 14 años encontró piezas para darle forma a un proyecto propio: construir un pequeño tractor . Fue recuperando componentes, desarmando y probando cómo unirlos hasta conseguir que su “tractoneta” funcionara . El trabajo lo llevó después a presentar su creación en exposiciones y a conocer por dentro una fábrica de maquinaria agrícola.

“Soy de San Ambrosio, una zona rural cerca de Río Cuarto, y desde chico me interesan los tractores. El mío lo hice con chatarra que había en el campo , a partir de autos viejos que habían quedado después de un tornado que tiró plantas arriba de ellos. Fui desarmando y armando hasta construir mi tractorcito con las piezas que tenía” , contó Thiago a CNH cuando visitó la planta industrial.

Su interés por la mecánica ya había dado lugar a otros proyectos. Según publicó el diario UNO, a los nueve años, durante unas vacaciones escolares, construyó un kart con materiales del taller familiar. A los once reparó su primer motor y, más adelante, armó una pequeña camioneta casera que, pese a su aspecto rudimentario, funcionaba. Ese medio describió una infancia rodeada de herramientas, motores y máquinas agrícolas, en una familia en la que la inventiva tiene un lugar importante.

En ese aprendizaje también intervino la manera en que sus padres acompañaron sus iniciativas. De acuerdo con la nota de UNO , su padre, Hugo Príncipe, contó que prefiere dejarlo probar y equivocarse para que encuentre por sí mismo cómo resolver los problemas . Con las piezas disponibles y las herramientas de su entorno familiar, Thiago fue sumando experiencia para encarar nuevos trabajos.

La construcción de la “tractoneta” tuvo sus dificultades. En la visita a CNH, donde se fabrican las máquinas agrícolas de Case IH y New Holland contó que uno de los mayores desafíos fue desarrollar la dirección del tractor . Resolver cómo maniobrarlo formó parte del proceso de transformar los componentes recuperados en un vehículo propio. Acompañado por sus padres, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Fernando Sibilla, y colaboradores de la empresa, Thiago pudo observar cómo se desarrolla a escala industrial una actividad que lo atrae desde chico.

Su iniciativa comenzó a trascender el taller cuando la presentó en la Exposición Rural de Río Cuarto . Después llegó a la Feria Provincial de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación , donde despertó el interés de la comunidad educativa y productiva.

Durante la visita recorrió la línea de producción y conoció los procesos de automatización, desde el armado de las piezas hasta el funcionamiento de la maquinaria industrial. El adolescente destacó especialmente la tecnología que encontró en la fábrica: “Sentí la innovación que hacen acá y toda la tecnología que implementan. Fue muy interesante poder conocer cómo trabajan” , expresó.

La compañía presentó la experiencia como parte de su compromiso de acercar a las nuevas generaciones al mundo de la fabricación, la ingeniería y la tecnología agrícola. Según señaló, estas visitas buscan mostrar cómo la curiosidad y el aprendizaje práctico pueden abrir oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Daniel Álvarez Reyna , Plant Manager de CNH, valoró el interés del adolescente por la mecánica y la tecnología. “ Historias como la suya reflejan cómo la curiosidad y la creatividad pueden transformar una idea en un proyecto concreto. Para nosotros es muy importante poder abrir las puertas de nuestra planta y mostrarles a las nuevas generaciones cómo esa pasión puede conectarse con una industria que genera conocimiento, empleo y oportunidades”, sostuvo.

Mientras conoce otras formas de fabricar maquinaria, Thiago ya piensa en nuevas modificaciones para su tractor . Según publicó UNO , entre las mejoras que proyecta están la automatización del arranque, las luces y la alarma .

Además, junto con su hermano Joel, quiere incorporar un sistema de conducción autónoma . De esta forma, se conoció que el próximo desafío vuelve a tener como punto de partida aquella máquina que construyó con las piezas que encontró en el campo. “Vamos a poner ese sistema en el tractorcito para automatizarlo” , explicó sobre el nuevo objetivo que tiene con Joel.

Fuente: La Nación