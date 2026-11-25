Luis Barrionuevo cumplió con la advertencia que le hizo a Sandra Pettovello a la vista de todos, en la UCA, minutos antes de que hablara el Papa frente a sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales . El histórico jefe de los gastronómicos anunció entonces que movilizaría a su base gremial hasta el ministerio de Capital Humano. El lunes 16 se apersonó con miles de trabajadores frente a las oficinas de la ministra en el barrio de Retiro.

Ofuscado, reclamó a la funcionaria, que controla la subcartera de Trabajo, que salde la apelación sobre la elección en la unión de trabajadores que presentó Dante Camaño , referente del gremio en la Ciudad y ex cuñado de Barrionuevo.

Pettovello y el gabinete dicen ser prescindentes y aseguran que es un tema judicial, pero avanzan contra el poderoso gastronómico que apoyó a Milei en la campaña de 2023.

En septiembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria en un plazo de cinco días. Esa decisión fue apelada por el Gobierno ante la Corte Suprema . El ex presidente de Chacarita señala que esa decisión impide que los trabajadores del sector cobren la paritaria y tampoco le permite recurrir a fondos del sindicato depositados en el Banco Ciudad.

Al frente de la movilización, en Carlos Pellegrini y Juncal, el ex senador por Catamarca contó que denunció penalmente a Pettovello y al secretario de Trabajo Julio Cordero .

El viernes, Javier Milei redobló la apuesta y publicó un tuit con una reconstrucción de la pelea entre Barrionuevo y la ministra que replicó el rebautizado Canal 7. “ ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO... TOMEMOS NOTA …”, escribió el Presidente.

Pettovello sugirió antes en redes que había sido amenazada. “ Si me pasa algo ya saben dónde apuntar pero NO VOY A CEDER” , escribió la semana pasada.

Frente a las oficinas de la ministra y en diálogo con los medios, Barrionuevo instaló una idea que comparten dirigentes importantes de la CGT y volvió a proponer a viva voz que toda el área de Trabajo pase a jefatura de gabinete . La idea se replicó y se instaló en los portales que siguen la actividad sindical.

Diego Santilli no ignora el pedido , pero se hace el desentendido. “Los muchachos piden, pero no hay nada de eso. No quiero más quilombos ”, dice. El ministro coordinador, que por ahora sigue siendo candidato a gobernador bonaerense, aunque ya lo miden en la Ciudad, decía algo parecido cuando su nombre sonaba como eventual reemplazante de Manuel Adorni .

El jefe de Gabinete mantiene un vínculo cercano con Hugo Moyano, con quien negoció contratos por la recolección de basura en la Ciudad . Ambos estuvieron el día en que Mauricio Macri inauguró la única estatua de Juan Perón en la Capital, en 2015 . El histórico líder de Camioneros colocó a Octavio Argüello como uno de los tres co-secretarios generales de la CGT.

Cerca de Jorge Sola , del sindicato del Seguro, reconocen que no tienen poder para incidir en esa discusión. Algunos dicen que el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez , que tiene influencia sobre Cristian Jerónimo , el tercer vértice de la conducción formal cegetista, ya había llevado el mismo pedido a otros integrantes de la mesa política.

Martínez tiene vínculo con Santilli pero también con Martín Menem y con Santiago Caputo, de quien Moyano solía decir que hablaba su "mismo idioma ”. El Presidente se jactaba en sus primeros meses de gestión de que los gremialistas “ la veían ”.

En la intimidad, el sindicalista de la construcción niega cualquier gestión para que Trabajo sea controlada por jefatura de Gabinete. “Reivindicamos volver a tener un ministerio. Sandra desguazó la secretaría . La convirtió en una oficina de trámites administrativos ”, asegura.

En el Gobierno argumentan que Martínez quedó molesto por la salida a principios de octubre de la ex subsecretaria de Trabajo Claudia Testa , que venía de la Ciudad pero tenía vínculo con el líder de la UOCRA por haber integrado su equipo de abogados.

Un dirigente político que acercó cuadros técnicos a Pettovello , que cambió en más de una ocasión a buena parte de sus subalternos del organigrama de Trabajo, sostiene que la debilidad de los sindicalistas es mayúscula. “ No pueden convocar a un paro general con adhesión masiva. Se salvaron de la extinción con la reforma. Están viejos y sin representatividad en las bases ”, diagnostica.

Este jueves, cuando el Congreso sesione para darle media sanción a la suspensión de las PASO , la CGT movilizará a sus bases hacia la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar por más fondos . Aseguran que los recursos destinados a Discapacidad agotan el grueso del fondo solidario de redistribución que se financia con el 15% de los aportes de los trabajadores .

A principios de diciembre, la central obrera llevará a cabo un paro nacional de características novedosas. Incluirá un cese de actividades parcial , de entre dos y cuatro horas en los propios lugares de trabajo.

En tanto, también hay ruido por la puja de larga data entre los estatales nucleados en la CGT y aquellos que integran la CTA. Entre los segundos, Rodolfo Aguiar , secretario general del gremio minoritario de ATE, sugirió que el mayoritario UPCN, a cargo de Andrés Rodríguez , había avalado que se difiriera el pago del medio aguinaldo para enero para que la erogación no hiriera de muerte el emparchado superávit fiscal. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tuvo que salir a negar las versiones periodísticas en ese sentido.

La idea de una mesa tripartita, que lanzó el Grupo de los Seis -que nuclea a las asociaciones empresarias más poderosas del país- tras la visita del Papa, no cautivó a la CGT, que se sintió utilizada en otras convocatorias del Gobierno.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín