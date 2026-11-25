En uno de los allanamientos realizados en diferentes puntos del país, en el marco de la Operación Policial Internacional BOA , una investigación contra redes dedicadas a la distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), los investigadores encontraron en la casa de uno de los imputados anotaciones en diferentes cuadernos en las que describía comportamientos de potenciales víctimas.

“Morochita de rulos debe 20”; “Buenas amigas”; “Tiene 11 años. Ok. Tengo ganas de ir a su colegio y llevarmela” ; “Puedo intentar en el peor de los casos. Me rechaza”; “Sacar + datos (tengo que garcharmela)”; “Madre dominicana y padre argentino”, son algunas de las frases que inquietaron a los investigadores.

“Esperamos encontrarnos con material de MASI en celulares, pero esto nos sorprendió. Creemos que se trata de descripciones de chicas del barrio donde vive este imputado, en el conurbano bonaerense”, aseguró una fuente a Infobae sobre el hallazgo. “Escribía el nombre de una chica, el lugar donde la había visto -parada de colectivo, por ejemplo- y una descripción física acompañada de cómo podía encararla o acercarse a ella”, agregó.

“Las mujeres que estaban en esas anotaciones pudimos protegerlas y salvarlas”, precisó sobre las posibles víctimas del hombre que permanece detenido. “Son al menos 10”, remarcó.

Ese fue uno de los procedimientos coordinados por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires en Jujuy, Santa Cruz y el conurbano bonaerense . La investigación se originó a partir de tareas de la Sección de Protección al Menor de la Policía Nacional de España.

En la Argentina, la investigación penal y las medidas operativas estuvieron a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, titulares de las Unidades Funcionales de Instrucción N.° 5 y N.° 9 de Morón. El trabajo involucró a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional Argentina y autoridades judiciales de las provincias donde se realizaron los procedimientos.

La pesquisa tuvo coordinación internacional del Centro Especializado de Cibercrimen de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), con la colaboración de Interpol y el respaldo del programa El Paccto 2.0 de la Unión Europea.

Los fiscales Oviedo y Monti encabezaron un comando unificado desde el que siguieron los allanamientos realizados en forma simultánea. La coordinación alcanzó objetivos en Santa Cruz , Jujuy y la provincia de Buenos Aires. Mientras la Gendarmería intervino en el sur del país, la PSA actuó en el norte y en el conurbano bonaerense.

Los fiscales recibieron transmisiones audiovisuales en vivo de los procedimientos. El sistema les permitió impartir instrucciones, conocer novedades de cada intervención y realizar pericias iniciales sobre dispositivos electrónicos durante los operativos.

La tarea se desarrolló en un contexto de dificultades logísticas por la distancia entre los puntos allanados y las condiciones meteorológicas en Santa Cruz, donde se registraron nevadas y bajas temperaturas. La coordinación abarcó objetivos separados por más de 3.000 kilómetros .

La ejecución conjunta de los allanamientos formó parte de la estrategia para preservar información alojada en computadoras, teléfonos y otros soportes que podrían ser relevantes para la causa. En investigaciones de este tipo, la rapidez es determinante ante la posibilidad de borrar archivos, modificar cuentas o eliminar registros de comunicaciones.

Los procedimientos se realizaron por órdenes del juez de Garantías del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez , con intervención de los órganos judiciales competentes de Santa Cruz y Jujuy.

El saldo internacional de la Operación BOA fue de 22 allanamientos, 18 personas detenidas y 195 dispositivos electrónicos incautados , de acuerdo con el informe de Ameripol. Entre los elementos secuestrados figuran computadoras, teléfonos celulares y unidades de almacenamiento digital.

En territorio argentino se concretaron seis allanamientos y dos detenciones. Además, las fuerzas de seguridad incautaron 123 dispositivos electrónicos , una cifra que representa más del 60% del total obtenido en la operación internacional.

Las actuaciones corresponden al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, encabezado por Eleonora Weingast , dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Verges .

La investigación involucró a organismos de distintos países ante una modalidad delictiva que utiliza aplicaciones de mensajería y otras herramientas digitales para distribuir material de abuso sexual infantil.

Fuente: Infobae