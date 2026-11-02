Sur Finanzas: allanaron dos bancos vinculados a las operaciones de Ariel Vallejo, cercano a Chiqui Tapia

La justicia federal de Lomas de Zamora a llanó este lunes las sedes del microcentro de dos bancos para buscar documentación vinculada a operaciones con "Sur Finanzas", la empresa de Ariel Vallejo que está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita, y es cercano al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que los operativos se realizaron en la sede de la avenida Santa Fe al 800 del Banco Industrial S.A en la sucursal de Reconquista al 100 del Banco Hipotecario por orden del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte.

El magistrado detuvo hace 10 días a Vallejo por considerar que en libertad existía riesgo de que se fugue.

Fuente: Clarín