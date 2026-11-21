A las 19 del 18 de noviembre de 2011 , Susana sepultó a Tomás Santillán , su hijo de nueve años. Dos días antes, el nene había desaparecido al salir de la escuela en Lincoln y la búsqueda desesperada, que movilizó a cientos de vecinos, policías, helicópteros y perros adiestrados, terminó con el hallazgo de su cuerpo en un descampado. Lo habían matado a golpes.

Quince años después, la fecha sigue siendo una herida abierta . Pero la historia de Susana no quedó detenida en aquel noviembre. En el medio hubo una condena, una lucha judicial, terapia, una familia que la sostuvo y un hijo que había llegado pocos meses antes del crimen de su hermano y que, sin haber podido conocer a Tomás, creció con su historia.

“Una mamá que pierde un hijo no vuelve a tener una vida , o no como quería”, dijo a TN Susana al recordar lo que le tocó atravesar. Y, en una frase que resume el dolor pero también una decisión vital, agregó: “O me iba con Tomás, o me quedaba con mi otro hijo que me necesitaba. Él me salvó ”.

Tomás desapareció el 15 de noviembre de 2011 cuando salió del colegio al mediodía. En el camino a su casa, se cruzó con la expareja de su mamá , Adalberto Cuello , quien lo engañó para que subiera a su auto y lo llevó lejos de Lincoln. Allí, lo mató a golpes.

La búsqueda movilizó a cientos de vecinos, unos 500 policías , helicópteros y perros adiestrados durante dos días. Finalmente, el cuerpo de Tomás apareció en un descampado a 500 metros de la Ruta Provincial Nº 50.

El informe forense reveló que fue atacado con una pala en la cabeza, espalda, piernas y brazos, y que intentó defenderse antes de sufrir un paro cardíaco.

“No cabe duda de que se dio cuenta de que lo estaban matando . El hecho es de una cobardía y una brutalidad enorme”, sentenció el juez de Garantías de Junín José Raúl Lucchini , en el juicio que condenó a Cuello a la pena máxima: prisión perpetua.

La condena por homicidio agravado por alevosía se conoció el 18 de diciembre de 2012 . El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Junín consideró probado que el hombre asesinó al nene por odio hacia su madre.

La última vez que Susana vio al asesino de su hijo fue ese día. “No supe, no sé y no me interesa saber más nada de él. Sé dónde está y nada más. Para mí está muerto ”, afirmó.

El 2011 fue, para Susana, un año de extremos. Por un lado, vivió la llegada de un hijo. Por el otro, meses después, enfrentó la pérdida más devastadora que podía imaginar: la pérdida de otro.

J.M. era un bebé de apenas ocho meses cuando su papá, Adalberto Cuello, asesinó a Tomás. Susana quedó frente a una situación que la quebró, pero que también le impuso una responsabilidad: seguir cuidando al hijo que tenía en sus brazos.

“Yo era una mamá rota, una mamá destrozada, pero seguí siendo mamá . Ese niño fue mi salvación”, reafirmó.

La ausencia de Tomás se hizo sentir en cada momento en el que debería haber estado . Los cumpleaños, los aniversarios, los egresos de sus amigos, la Comunión de sus compañeros. También en esos gestos cotidianos que para otras familias pasan inadvertidos, pero que para una madre que perdió a un hijo se convierten en recuerdos dolorosos.

“En estos 15 años me ayudó a sanar mi hijo , la familia que hoy tengo, los amigos, el trabajo, las actividades que por ahí uno se pone para tener la cabeza ocupada y no tirarse en una cama”, enumeró.

Y aclaró enseguida que el camino no fue sencillo ni terminó : “Hace 15 años que hago terapia. También estoy acá gracias a eso”.

J.M. tiene hoy 15 años. Su historia también quedó atravesada por aquel crimen: perdió a su hermano y a su papá al mismo tiempo.

Susana decidió que conociera la verdad desde chico, de manera progresiva y con acompañamiento psicológico. Nunca quiso construir una historia ficticia alrededor de Tomás ni ocultarle lo que había sucedido.

Cada pregunta tuvo una respuesta, incluso aquellas que resultaban difíciles de pronunciar. “Siempre le respondí con la verdad”, remarcó Susana.

Hoy, el adolescente tiene fotos de Tomás en su teléfono y conoce las historias que su mamá le cuenta sobre esos nueve años que su hermano vivió. Una relación que no pudo construirse a través de juegos, abrazos o recuerdos compartidos, pero que encuentra otra forma de existir.

“Su hermano es muy importante en su vida . Yo le hablo mucho de él”, explicó Susana.

El vínculo también estuvo marcado por una decisión personal del adolescente: cambiarse el apellido . Susana lo acompañó y respetó su voluntad. Y describe a su hijo con orgullo: “ Es feliz. Humilde y con un corazón inmenso”.

Durante mucho tiempo, Susana cargó con una culpa que no le correspondía. Se reprochó decisiones, imaginó qué habría pasado si aquel día hubiera hecho algo diferente y buscó respuestas en una tragedia que no podía controlar.

Quince años después, pudo mirar a aquella mujer de 2011 de otra manera: “ Yo a esa mamá de 2011 le tuve que pedir perdón porque la culpé ”, confesó.

El proceso también fue parte de la terapia. Entender que no había sido responsable de lo que ocurrió, que no podía anticipar ni evitar la decisión de un asesino, fue uno de los pasos más difíciles.

“La culpé hasta que entendí que yo a mi hijo le di la vida. Hubiera sido culpable si yo lo hubiera matado, pero a mi hijo lo mató otra persona. Esa culpa me la tuve que sacar, con la ayuda de psicólogos”.

Y lo explica con una reflexión que todavía duele: “Porque por más que yo a mi hijo no lo hubiese llevado ese día a la escuela, o me hubiese ido de Lincoln, con la cabeza de un psicópata no podés hacer nada” .

A aquella mamá que quedó destrozada le pidió perdón, pero también le dio las gracias.

“Le pedí perdón y le di las gracias por elegir seguir, rota a pedazos, sobreviviendo en esta vida y haber salvado a mi niño”.

Hay una escena que Susana todavía recuerda con una claridad dolorosa. Una mañana estaba mirando las noticias con Tomás cuando apareció la búsqueda de Candela Rodríguez .

“Mirando noticias, justo estaban pasando lo de Candela. ‘ Mirá, ma, están buscando una nena ’, me dijo”, relató.

Ella se puso en el lugar de aquella mamá que buscaba desesperadamente a su hija. Escuchó sus declaraciones, imaginó su angustia pero jamás pensó que un día sería ella quien estaría frente a las cámaras, buscando a su propio hijo.

“Unos meses después era la foto de mi hijo la que estaba en la pantalla, era yo la que hablaba… Como mamá no se lo deseo a nadie , en ninguna circunstancia”, lamentó.

A 15 años del crimen, Susana no dice que haya superado la pérdida. No hay una fecha en la que el dolor desaparezca ni una fórmula para volver a ser la mujer que era antes.

Llora, se enoja, se pregunta por qué. Hay días en los que la ausencia pesa más y otros en los que las fotos, su familia y el recuerdo de Tomás le permiten encontrar un poco de calma .

“Lloro, me enojo y me sigo preguntando mil cosas … Pero me tengo que lavar la cara y seguir”, sostuvo, sobre el cierre de la entrevista con TN.

Y eso es lo que hizo durante estos 15 años. No porque haya dejado de extrañar a Tomás, sino porque encontró una manera de vivir con su ausencia , de cuidar al hijo que la necesitó y de mantener presente al niño que perdió.

Una vida que nunca volvió a ser la que imaginaba. Pero que, a pesar de todo, siguió .

Fuente: TN