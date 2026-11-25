“Soy Felicitas, no La Toretto” . Conmovida, Felicitas Alvite (23) hizo este miércoles su descargo en la última audiencia del juicio que la tiene como acusada de atropellar y matar a Walter Armand (36) , el 12 de abril de 2024 en La Plata.

“Estoy muy nerviosa. Fue muy fuerte el acoso mediático , nos tuvimos que ir de nuestra casa. Mi mamá cerró su local y mis hermanos dejaron la facultad. Pero de todas maneras acá hay solo una víctima, les pido perdón desde el corazón ”, expresó entre sollozos.

La joven ya había hablado en la primera audiencia del debate, cuando se quebró, también pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo que nunca quiso estar en una situación como esta. Además, repitió que está apenada por el sufrimiento ocasionado al entorno de Armand.

Alvite está acusada por homicidio simple por dolo eventual del músico Armand, quien iba en su moto cuando fue embestido por el Volkswagen Gol que ella conducía, en la esquina de 13 y 532, en el casco urbano de La Plata. Según se constató, antes de llegar a ese lugar recorrió casi 3.000 metros y atravesó seis semáforos en rojo.

La audiencia de este miércoles comenzó con el alegato de la defensa. El abogado Flavio Gliemmo pidió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 platense que considere el hecho como un homicidio culposo , es decir, no intencional. Y por esa razón solicitó que le apliquen una pena menor a los 3 años de prisión.

En el banquillo de los acusados también está Valentina Velázquez (27) , la amiga de Alvite que al momento del hecho conducía un Peugeot 208 con el que, según la hipótesis de la fiscalía, estaba corriendo con el Gol. Ella también habló frente a los magistrados: “Quería ratificar que no hubo una picada y lo que pasó es que quisieron implantar un personaje para Felicitas . No hubo picada ”.

Tras las últimas palabras de las acusadas, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 21 de diciembre próximo , cuando los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo darán a conocer su veredicto.

Los alegatos arrancaron este martes, cuando el fiscal de juicio Martín Chiorazzi pidió 10 años de cárcel para Alvite y una pena mínima para Velázquez por "conducción temeraria".

A "La Toretto" le imputó el delito de “homicidio simple por dolo eventual” y aseguró que la joven "violó todas las normas de conducción" que se conocen.

Además, reclamó una inhabilitación por 20 años para conducir automóviles, aunque pidió que la condena se cumpla con prisión monitoreada por pulsera electrónica. De hecho, la imputada tiene el beneficio de la domiciliaria desde hace unos meses y llegó al juicio oral en esa condición. Pero no tiene control de sus movimientos de forma remota.

Entre sus fundamentos, el fiscal Chiorazzi señaló que la acusada cruzó seis semáforos en rojo antes del choque y recorrió casi 3.000 metros en plena ciudad a velocidades por encima de las permitidas y lo hizo en 2 minutos y 10 segundos. " No fue un descuido, sino un modo de conducción elegido” , aseguró.

También presentó su pedido la querella a través de los abogados del estudio de Fernando Burlando que exigieron 11 años de prisión.

Los familiares de Armand tenían expectativa de una sanción más severa. Lo hicieron notar al terminar las audiencias. “Buscamos una pena ejemplar. Creemos que el daño provocado es muy grave y que debería pasar más tiempo en prisión”, fue el planteo que se escuchó entre el círculo íntimo de la víctima.

El caso tuvo una amplia repercusión mediática, ya que, al momento del hecho, Alvite tenía mucha presencia en redes sociales, en las que decía no temer a la velocidad. “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto ”. Desde entonces se la conoció con ese apodo, que corresponde a uno de los personajes de la zaga de cine “Rápidos y Furiosos”.

Fuente: Clarín