A pesar del intenso calor que hubo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon la llegada de precipitaciones para los próximos días.

De acuerdo con los expertos, se esperan tormentas aisladas para el martes 1 de diciembre , con una máxima de 31°C.

Durante la mañana, se pronostican 25°C y cielo algo nublado . Los vientos soplarán desde el norte a velocidades de hasta 12 km/h.

Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 34°C y vientos del nordeste a velocidades de hasta 22 km/h.

Por la noche, la temperatura bajará a 28°C y el cielo seguirá parcialmente nublado , con vientos del este a velocidades de hasta 22 km/h.

Lunes 30: mínima de 23°C y máxima de 34°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Se pronostican vientos del sector norte que cambiarán hacia el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Martes 1 de diciembre: cielo mayormente nublado por la madrugada y la mañana con mínima de 24°C. Hacia la tarde y la noche, se pronostican tormentas aisladas con hasta 40% de probabilidad de precipitaciones . La máxima será de 31°C.

Miércoles 2: mínima de 18°C y máxima de 25°C. Con cielo mayor a parcialmente nublado. Hay hasta un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Se esperan ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h durante todo el día.

Jueves 3: cielo parcialmente nublado, con mínima de 14°C y máxima de 24°C. Los vientos soplarán del noreste al este a velocidades de hasta 22 km/h.

Viernes 4: mínima de 18°C y máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado durante todo el día. Se pronostican vientos del noreste y el este a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN