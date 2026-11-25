Lucas J., de 35 años, empresario según sus registros en ARCA, vecino de Boedo, recibió la prisión preventiva en los últimos días tras ser detenido por la Policía de la Ciudad. La acusación en su contra es aberrante: violar a una adicta al crack , venderle droga, y filmar los abusos. Al final, le regaló más droga, como premio.

Lucas J. y su víctima tenían un vínculo de larga data: el acusado era amigo de una de sus hijas. Antes del ataque, según datos del expediente, Lucas J. le sugirió a la mujer: “Siempre tuve ganas, desde chico. ¿Por qué no me la chupás?" Así, se forzó sobre ella. Recién comenzaba. De acuerdo a la imputación, violaría a su víctima tres veces en una noche.

El hecho ocurrió el 29 de septiembre último , en un departamento de la calle Estados Unidos. La investigación -encabezada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°28 Especializada en Violencia de Género , a cargo de Martín Perel, y de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes, cuya titular es Cecilia Amil Martín , ambas dependencias del MPF CABA - comenzó tras la denuncia de la mujer damnificada al 911.

El relato de la mujer, ampliado en la División de Protección Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad y luego ante los fiscales, es de una crudeza notable. Aseguró que contactó a Lucas J. tras una noche de fumar crack -básicamente, la forma fumable de la cocaína, convertida en cristal tras la cocción con bicarbonato-. La mujer sabía, básicamente, que el acusado tenía .

Así, llegó al departamento de la calle Estados Unidos para comprar más droga. Tras la transacción inicial, Lucas J., siempre de acuerdo al relato de la víctima, se bajó los pantalones. “Siempre tuve ganas, desde chico. ¿Por qué no me la chupás?“, le dijo. Luego, la sujetó del cabello. Segundos después, la forzó, contra un secarropa. Al terminar el presunto abuso, el acusado le entregó, al menos, una bolsa de cocaína. ”Tomá, te la ganaste" , le dijo.

La mujer dejó el lugar. Sin embargo, el acusado la llamó, con insistencia. La víctima regresó. Allí, tras volver a consumir cocaína, la habría violado otra vez. La mujer le rogó que se detuviera. Supuestamente, no hubo caso.

El análisis forense realizado tras la denuncia halló dos lesiones en el cuerpo de la mujer compatibles con su relato. La víctima recibió un botón antipánico y una consigna policial en la puerta de su casa. Lucas J., por su parte, fue allanado en su departamento de Boedo , Su teléfono fue peritado : allí, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA halló supuestos videos de los abusos.

La titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°8, Natalia Molina, dictó la prisión preventiva para el acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades que, a su vez, comercialización de estupefacientes y suministro reiterado.

Fuente: Infobae