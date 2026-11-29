Mantener una buena hidratación es uno de los hábitos más importantes para cuidar la salud . El agua participa en funciones esenciales del organismo, como regular la temperatura corporal, transportar nutrientes, facilitar la digestión y ayudar a eliminar los desechos metabólicos.

Sin embargo, no alcanza solamente con prestar atención a la cantidad que se toma: también importa cómo se distribuye su consumo a lo largo del día.

En ese sentido, el doctor Sebastián La Rosa, divulgador de contenidos sobre alimentación, longevidad y bienestar, explicó por qué tomar agua de a sorbos y de manera constante puede ser una estrategia más conveniente que tomar grandes cantidades de una sola vez.

“No es lo mismo para tu cuerpo ir tomando de a sorbos de manera constante que tomar 500 ml o 1 litro de golpe” , dijo el especialista. Según explicó, incorporar el agua de manera gradual permite acompañar mejor las necesidades del organismo y evitar que una gran cantidad de líquido ingrese en un período muy corto.

Una de las recomendaciones de La Rosa es evitar concentrar todo el consumo de agua en pocos momentos . En cambio, propone distribuirlo durante la jornada, con pequeñas cantidades que permitan mantener una hidratación regular.

“Hay personas que tardan más en percibir la sed y luego consumen grandes cantidades de agua de una sola vez , y otras que sienten la necesidad antes y van tomando de a sorbos”, sostuvo.

Entre los beneficios de distribuir el consumo de agua a lo largo del día se encuentran:

La Rosa advirtió que muchas personas concentran el consumo diario en pocas tomas para no tener que estar pendientes de la hidratación. Sin embargo, esta práctica no siempre es conveniente.

En condiciones normales, los riñones sanos pueden eliminar el exceso de agua, pero cuando la ingesta es excesiva y muy rápida puede alterarse el equilibrio de sodio en la sangre .

Esta situación puede provocar hiponatremia , un trastorno que aparece cuando la concentración de sodio disminuye demasiado. En los casos graves, puede ocasionar náuseas , dolor de cabeza , confusión , convulsiones y otras complicaciones que requieren atención médica.

El riesgo es mayor cuando se consumen grandes cantidades de agua en poco tiempo , especialmente personas con enfermedades renales o cardíacas, o en determinadas situaciones de esfuerzo físico prolongado.

La clave, entonces, no está en tomar grandes cantidades de agua de una sola vez, sino en mantener una ingesta adecuada y distribuida a lo largo del día.

Fuente: TN