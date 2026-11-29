Dos delincuentes intentaron robar una campana de la parroquia Santa Lucía , en Tolosa, La Plata , pero abandonaron el plan cuando el instrumento se cayó y no pudieron volver a moverlo .

El hecho ocurrió este domingo a primera hora en la iglesia ubicada en la calle 5, entre 522 y 523. Según medios platenses, los ladrones treparon hasta el techo para desprender una de las campanas . En medio de la maniobra, el instrumento cayó y provocó daños en parte del frente del templo. Fue entonces que los delincuentes decidieron abortar el hurto, dejaron abandonada la campana y escaparon del lugar.

En diálogo con el medio local El Día , vecinos contaron que durante la madrugada se oyó un fuerte estruendo en todo el barrio. Una mujer que vive junto a la parroquia advirtió sobre los movimientos extraños en los techos y alertó a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, los sospechosos ya habían escapado, pero los uniformados hallaron la campana abandonada. Indicaron que cinco personas intentaron levantarla, pero fue imposible debido a su considerable peso .

En Mar del Plata , en tanto, efectivos policiales aprehendieron a dos jóvenes de 20 y 21 años que se habían robado el reflector y parte del cableado de una iglesia evangélica ubicada en el barrio Las Heras, informó el medio local Ahora Mar del Plata . El fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, dispuso la aprehensión de ambos sospechosos por el delito de robo, la notificación de la formación de causa y su posterior traslado a sede fiscal.

Poco más de una semana atrás, ladrones ingresaron a robar a una iglesia ubicada en el municipio bonaerense de Florencio Varela . Después de romper un vidrio e ingresar al templo ubicado en el barrio El Rocío, en la localidad de Bosques, los delincuentes se llevaron los equipos de sonido que se utilizaban para las celebraciones religiosas .

Una de las voluntarias de la institución contó a los medios locales que se enteraron de lo ocurrido por un aviso de los vecinos. La mujer explicó que los aparatos habían sido adquiridos en cuotas y que todavía estaban pagando parte de la compra.

En el templo se realizan misas, encuentros de catequesis, bautismos, comuniones y casamientos. Sin los dispositivos de audio, varias de esas actividades quedaron condicionadas.

Fuente: La Nación