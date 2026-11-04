Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes y declaran ocho testigos clave

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña , quien permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, se reanuda este miércoles con las declaraciones de policías y peritos .

Entre los citados figuran Marilú Vásquez , perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria , licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; y Verónica Reyes , sargento de la Policía de Salta.

Por parte de la Policía Federal Argentina declararán Sergio Montenegro (suboficial), Uriel Rossi (inspector) y Fernando Lobo (subinspector), ambos de la División Unidad Búsqueda de Evidencias; Walter Emanuel Sosa , agente de la División Pericias Tecnológicas; y Ricardo Chevarlazk , médico legista de la División Medicina Legal.

Las partes desistieron de la comparecencia de Hernán Paul Alfonso , otro uniformado que había sido convocado, mientras que resta resolverse la situación de otros testigos.

Hasta el momento, en el debate oral ya declararon cuatro de los siete imputados del expediente principal: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava , la tía del menor Laudelina Peña , su exesposo Antonio Bernardino Benítez y el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

Las audiencias se realizan en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. El cronograma prevé nuevas declaraciones durante las próximas semanas, con jornadas programadas para los miércoles y jueves hasta diciembre.

En paralelo avanza otro tramo de la causa vinculado al presunto entorpecimiento de la investigación. En ese expediente están imputados diez personas por los delitos de usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Loan, que tenía cinco años al momento de los hechos, fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.

Más de dos años después, el niño continúa desaparecido y el juicio oral se desarrolla en Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

La jornada de este miércoles se centra en la recepción de prueba técnica, un tramo del debate en el que los testimonios de peritos y personal policial buscan reconstruir las tareas de búsqueda, los procedimientos y los análisis realizados en los primeros días de la investigación. El proceso sigue su curso mientras la familia y la comunidad esperan respuestas sobre el paradero del menor.

Fuente: TN