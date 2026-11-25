Después de años de trabajo, Louis y Tracy Lee decidieron cambiar por completo su manera de vivir. Él se jubiló a los 55 años , dejaron atrás una casa de 167 metros cuadrados y transformaron un colectivo escolar en una pequeña vivienda de poco más de 22 metros cuadrados . Ahora, la pareja utiliza ese vehículo como hogar mientras recorre distintos lugares de Estados Unidos.

La idea surgió cuando comenzaron a pensar en cómo querían pasar los años después de la jubilación. Louis trabajaba en el sistema de transporte público local y tenía claro que no quería esperar hasta los 65 para dejar su empleo. Una experiencia familiar terminó de convencerlo: su padre había trabajado hasta esa edad y murió apenas dos semanas después de retirarse.

“ Mi papá trabajó hasta los 65 años y murió dos semanas después. Y yo dije: no voy a hacer eso ”, recordó Louis en una entrevista publicada en YouTube por el canal Tiny Home Tours.

Su esposa también estaba dispuesta a cambiar de rumbo. Cuando comenzaron su relación, él le había contado que quería viajar y conocer distintos lugares, aunque ella prefería criar a sus hijos cerca de la familia. En ese momento, le prometió que, cuando todos fueran adultos e independientes, podrían mudarse adonde quisieran.

Cuando decidieron jubilarse, Louis comenzó a mirar videos sobre casas pequeñas. En una de esas búsquedas apareció un colectivo escolar transformado en vivienda y encontró una posibilidad que reunía dos objetivos: tener una casa diminuta y, al mismo tiempo, viajar.

“ Perseguimos el sueño americano. Conseguimos trabajos, ascendimos, ganamos más dinero y tuvimos una casa, pero decidimos que no era lo que queríamos. Ya no queríamos seguir en esa carrera ”, explicó Tracy.

La reducción del espacio fue considerable. Pasaron de una vivienda de 1800 pies cuadrados (167 metros cuadrados) a un colectivo de 240 pies cuadrados (22,3 metros cuadrados).

Según contó Louis, se dieron cuenta de que en su antigua casa utilizaban apenas uno o dos ambientes. Tenían living, comedor, cocina y dos baños, pero gran parte de esos espacios quedaban sin uso.

Deshacerse de muchas de sus pertenencias fue una experiencia liberadora. Para aprovechar cada rincón del nuevo hogar, Louis diseñó y construyó buena parte de los muebles y los espacios de almacenamiento.

Incluso decidió modificar la ubicación de la puerta de entrada. En lugar de dejarla en el frente del colectivo, la trasladó hacia el centro para que Tracy pudiera viajar sentada a su lado mientras él manejaba.

El interior cuenta con un living , una cocina equipada , un baño independiente y un dormitorio . La pareja construyó un sillón de aproximadamente 2,13 metros de largo que también puede convertirse en una cama para cuando reciben a sus nietos.

Debajo instalaron compartimentos para guardar alimentos, herramientas y equipos de fotografía. También incorporaron una mesa plegable y un mueble con espacio de almacenamiento.

La cocina tiene una bacha grande, una heladera de tamaño convencional, una mesada y una anafe de inducción. Además, sumaron un microondas que también funciona como horno y freidora de aire.

La distribución fue pensada para aprovechar cada centímetro. Louis explicó que construyó los cajones alrededor de las instalaciones de plomería para no desperdiciar espacio debajo de la pileta. También modificó la altura de algunas superficies para que su esposa pudiera cocinar con comodidad.

El baño tiene una ducha, un pequeño lavamanos y un inodoro de compostaje. Como Louis mide aproximadamente 1,96 metros, necesitaba contar con suficiente espacio para bañarse. También instalaron un sistema que separa la orina y permite conducirla hacia el tanque correspondiente.

En el dormitorio colocaron una cama tamaño queen, con compartimentos de guardado en el respaldo y debajo de la estructura. Ahí también se encuentra un tanque de agua de aproximadamente 378 litros.

Fuente: TN