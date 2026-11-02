Se hacía pasar por policía, saludaba a los comerciantes con un apretón de manos y les pedía mercadería gratis

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Un hombre de 33 años fue detenido en Cuartel V, partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, acusado de hacerse pasar por integrante de la Policía Federal Argentina para conseguir beneficios y mercadería gratis en distintos comercios de la zona.

El sujeto ingresaba a los locales vestido con un uniforme similar al policial, que incluía chaleco, pantalón, botas y una gorra con las siglas de la Policía Federal Argentina (PFA). Una vez dentro, conversaba con los comerciantes y los saludaba con un apretón de manos, aprovechando la supuesta autoridad que le daba su vestimenta para pedirles productos y favores.

En algunos videos que comenzaron a circular en redes sociales, se lo observa hablando con empleados de los negocios y asegurando que ya había terminado su turno, motivo por el cual no llevaba su arma ni el chaleco antibalas.

Las denuncias de vecinos y comerciantes se multiplicaron en Facebook, donde también advertían que no había operativos policiales en la zona que justificaran la presencia del supuesto agente.

Finalmente, el hombre fue detenido mientras caminaba por la vía pública y todavía llevaba puesto el falso uniforme. Al ser identificado, manifestó que trabajaba como taxista y no pudo justificar por qué estaba vestido como policía.

Ahora se investiga si llegó a cometer otros ilícitos mediante la suplantación de identidad y si actuaba junto a otras personas.