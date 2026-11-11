Se fugó en Buenos Aires Leonardo Bertulazzi, el terrorista de las Brigadas Rojas italianas que esperaba la extradición

Leonardo Bertulazzi, de 74 años, exintegrante de las Brigadas Rojas que sembró terror en Italia con el secuestro y crimen de un primer ministro, se fugó este martes de su arresto domiciliario en Buenos Aires, donde aguardaba por su extradición.

En la década de 1970 integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas y estuvo ligado a la logística del rapto y asesinato de Aldo Moro en 1978. Y ahora protagonizó un escape tan cinematográfico como escandaloso.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que el terrorista requerido desde Italia se encontraba bajo arresto domiciliario en su departamento de un quinto piso , en el barrio de San Telmo. Y que se escapó descolgándose de un arnés desde el balcón.

Bertulazzi contaba con una tobillera electrónica monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación , para su seguimiento. Con la confirmación de su escape, se supo también que el italiano ya había salido de su encierro domiciliario en más de una ocasión , pero siempre terminó siendo recapturado por las autoridades.

Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que en esta ocasión se sacó la tobillera, pero no saltó la alerta. Usó un dispositivo para alterar las mediciones de temperatura corporal que mantiene la tobillera, al igual que los registros de latidos y humedad que toma el aparato.

Al notar desde el monitoreo oficial que Bertulazzi no se movía, la policía fue a revisar el departamento de detención. Se encontraron con el domicilio vacío y la sorpresa de la tobillera .

Los policías hallaron el dispositivo armado por Bertulazzi para simular la temperatura corporal. El italiano es famoso por su capacidad para armar bombas y ese antecedente hizo efecto en los agentes. Pensaron que la tobillera había sido adaptada como un explosivo y llamaron a especialistas.

Ya en el lugar, la División Explosivos y la Unidad de Búsqueda de Evidencias (UBE) de la Policía Federal descartó esa hipótesis. Era la tobillera adaptada para que siguiera marcando su temperatura corporal.

Con la fuga confirmada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de la jueza federal María Servini, ordenó otra vez la detención inmediata, para tramitar su extradición.

La Policía Federal retomó la búsqueda del detenido que se les fugó y trabajaba en el seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona. Tienen como punto de inicio de la investigación, la sospecha sobre la hora en la que se habría desprendido de la tobillera , ya que el registro de la misma marcó un cambio en la temperatura.

Bertulazzi fue condenado a 27 años de prisión por el secuestro del empresario industrial Pietro Costa y por su pertenencia a las Brigadas Rojas, el grupo terrorista armado que actuó en Italia. Había sido detenido en 2024, tras haber permanecido 44 años prófugo en Latinoamérica.

Su primera captura tuvo lugar en la Ciudad en el año 2002, pero liberado por un tribunal porque entonces una condena en rebeldía no habilitaba su extradición.

Bertulazzi logró durante el kirchnerismo el estatus de refugiado político, una condición que fue revocada por la jueza Servini , antes de ordenar su detención.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de la defensa oficial y le dio a Bertulazzi el beneficio de la prisión domiciliaria, por su edad y supuestos condicionantes de su salud. La decisión fue tomada por la Sala II con la firma de los jueces kirchneristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma y la disidencia de Guillermo Yacobucci.

La Corte había zanjado su destino de extradición en julio de 2025 , al rechazar el último recurso presentado por el abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, el mismo que le confirmó a la agencia italiana ANSA de su escape cinematográfico de este martes.

Fuente: Clarín