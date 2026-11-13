Se esperan lluvias y tormentas: ¿qué pasará en Madariaga y la región?

ZONALES

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la zona. Las precipitaciones comenzarían cerca de la medianoche y se espera el período de mayor intensidad durante la madrugada del sábado.





El pronóstico anticipa la llegada de lluvias y tormentas a General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell durante las próximas horas. El alerta amarillo fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la mañana de este viernes.





De acuerdo con las previsiones, las primeras lluvias podrían llegar cerca de la medianoche, aunque desde el atardecer podrían observarse relámpagos hacia el sector sur de la Costa Atlántica.





El avance del frente de tormenta se espera entre las 4 y las 9 de la mañana del sábado, con precipitaciones que podrían ser copiosas en Madariaga y las localidades de la región. Se estima que el acumulado podría rondar los 45 milímetros de lluvia hacia el final del fenómeno.





¿Qué advierte el alerta amarillo?





El SMN señala que el área podrá ser afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, que podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes de viento.





Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.





Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas fuertes.