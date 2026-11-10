Se descompensó mientras manejaba, chocó contra un poste y consiguió que el seguro le pagara $16.000.000

Un hombre de 49 años que sufrió una descompensación mientras manejaba por la ciudad bonaerense de Junín terminó chocando contra un poste de alumbrado público y provocó importantes daños en su automóvil. Aunque tenía una póliza de seguro vigente, la compañía rechazó cubrir el siniestro porque consideró que el vehículo no presentaba destrucción total .

El conflicto se resolvió antes de llegar a una sentencia definitiva. Durante una audiencia de conciliación, la aseguradora aceptó pagarle $16 millones al conductor y el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Junín homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.

El episodio ocurrió el 12 de mayo de 2025 . Según relató en su presentación judicial, sufrió una descompensación repentina que le hizo perder el control del vehículo y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del choque, sufrió lesiones que requirieron asistencia médica . Fue trasladado a un centro de salud, donde recibió suturas.

Ese mismo día denunció el accidente ante su compañía de seguros y comenzó los trámites para solicitar la cobertura correspondiente.

La empresa retiró el automóvil mediante una grúa y solicitó documentación y fotografías para evaluar los daños. Sin embargo, posteriormente rechazó el reclamo al considerar que los desperfectos no alcanzaban el nivel de destrucción total establecido en la póliza .

El propietario del vehículo cuestionó la decisión de la compañía y sostuvo que la evaluación de los daños se había realizado únicamente mediante fotografías, sin una inspección física del automóvil .

También aseguró que la empresa había manifestado haberle enviado una carta documento para comunicar el rechazo, aunque afirmó que nunca la recibió.

Antes de recurrir a la Justicia, presentó un reclamo ante Defensa del Consumidor y participó de una mediación prejudicial obligatoria, pero ninguna de esas instancias permitió resolver el conflicto.

Finalmente, inició una demanda por presunto incumplimiento contractual y reclamó $20.420.000 por distintos conceptos.

El monto solicitado se dividía de la siguiente manera:

El demandante sostuvo que llevaba 303 días sin poder utilizar su vehículo y calculó una compensación de $10.000 diarios por esa situación.

Aunque el expediente contemplaba la realización de pericias mecánicas y médicas, el conflicto se resolvió antes de que se dictara una sentencia sobre la responsabilidad de la aseguradora.

Durante una audiencia conciliatoria, las partes acordaron que la empresa abonaría $16 millones para poner fin al reclamo judicial.

El convenio estableció que el pago debía realizarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la constancia de baja registral del automóvil. A cambio, el conductor aceptó no presentar nuevos reclamos relacionados con el mismo conflicto .

El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Junín homologó el acuerdo y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo de la aseguradora, tal como habían convenido las partes.

De esta manera, el conductor consiguió un compromiso de pago por $16 millones después de que su aseguradora rechazara inicialmente la cobertura, sin necesidad de continuar el juicio hasta una sentencia definitiva.

Fuente: TN