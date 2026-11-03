Se define la Tabla Anual: días y horarios de la última fecha del torneo Clausura, con Boca en busca del título

La Liga Profesional de Fútbol oficializó los días y horarios de los cruces de la última fecha del torneo Clausura , en la que se definirán al campeón de la Tabla Anual -que podrían ser Boca, Argentinos Juniors o Rosario Central- y los clasificados a los playoffs del campeonato. Desde la AFA, por su parte, explicaron que la programación se determinó según los próximos partidos de algunos equipos y en base a los operativos de seguridad por la llegada del papa León XIV a Buenos Aires y a Córdoba.

El encuentro que abrirá la última fecha será Aldosivi vs. River Plate este jueves a las 15 , en Mar del Plata, por la zona B. El Tiburón ya no juega por nada, descendió luego de perder ante Racing y no tiene posibilidades de acceder a los playoffs . Mientras que el Millonario ya no compite por la Tabla Anual, pero según su resultado, podría cambiar de puesto en la clasificación a la siguiente ronda y tiene asegurada una plaza en la Copa Sudamericana.

Más tarde, a las 19.15, se enfrentarán Gimnasia y Belgrano , también por la zona B. El Lobo está en el cuarto puesto de su grupo, por encima de River, y solo puede terminar tercero o segundo, mientras que el Pirata, que está en la quinta posición, puede pasar al Millonario o terminar más abajo, aunque ya tiene asegurada su clasificación.

Según indicó la Liga Profesional, ambos partidos se juegan en ese día y horario por pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires (Aprevide).

El viernes , en tanto, habrá tres partidos a las 19: San Lorenzo-Platense, Independiente- Deportivo Riestra y Unión-Vélez , todos por la zona A. Los cruces se disputarán en el mismo horario porque el Ciclón, el Rojo y el Tatengue compiten por una plaza en el acceso a la ronda de eliminación directa. Además, el Fortín pelea por meterse en la Libertadores: tendrá su boleto directo si gana su partido y Rosario Central pierde el suyo.

A las 22 del viernes jugarán Tigre-Sarmiento y Banfield- Atlético Tucumán , por la zona B. Estos horario se definieron de acuerdo a un pedido de Aprevide, ya que el único que está en competencia es el conjunto de Junín, que lucha por clasificar a los octavos de final.

La fecha continúa el sábado a partir de las 15, con los partidos de Gimnasia de Mendoza-Independiente Rivadavia (el clásico interzonal) y Talleres-Estudiantes . En este caso, la programación se determinó de acuerdo a partidos próximos: el 12 de noviembre, la Lepra mendocina y el Pincha disputarán la final de la Supercopa Argentina, con lo cual se buscó que ambos conjuntos jueguen el mismo día y horario para evitar cualquier tipo de ventaja deportiva.

Desde las 17.30 se definirá el campeón de la Tabla Anual : jugarán al mismo tiempo Argentinos Juniors-Huracán, Rosario Central-Estudiantes de Río Cuarto y Boca-Defensa y Justicia . En caso de que el Xeneize gane su partido, terminará primero; si no, dependerá de los otros resultados.

El partido Instituto-Newell’s , originalmente programado para el domingo, se jugará el sábado a las 22, por un pedido de los organismos de seguridad de la provincia de Córdoba. Por último, el domingo se cruzarán Central Córdoba-Lanús .

De momento, hay 11 de 16 clasificados a los octavos de final. Quedan definir los otros cinco boletos, que se disputarán entre Newell’s, Gimnasia de Mendoza, Independiente, San Lorenzo, Unión y Platense en el grupo A, e Independiente Rivadavia, Sarmiento y Huracán en la zona B.

Cómo quedarían los cruces de la fase final del fútbol argentino

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación