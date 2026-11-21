Tras el nuevo, pero ya conocido, escándalo mediático con Wanda Nara , Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez armaron las valijas y cruzaron el Río de la Plata para instalarse en Uruguay. Fiel a su estilo, el futbolista compartió en sus redes sociales postales de su estadía entre animales y naturaleza, pero en las últimas horas dejó en evidencia que no fue solo una escapada romántica , sino que tenía un motivo en particular que les demandó vestirse de gala.

La pareja regresó a la ciudad de Carmelo para asistir a una celebración que organizaron la diseñadora Natalia Antolín —íntima amiga de Eugenia— y su marido Ever Miguez Schettini. Fue un evento al aire libre que comenzó de día y terminó de noche. “Celebrando a nuestros amigos”, comentó la actriz en una publicación que hizo en sus historias de Instagram en la que dejó entrever parte de la decoración.

Este sábado 21, en tanto, Icardi y Suárez compartieron postales del festejo en las que, además de mostrarse muy enamorados, dejaron entrever sus looks de gala. Suárez optó por un corsé escote corazón color champagne con una falda tiro alto con un diseño en tonos beige y marrón con una estampa de caballos, pájaros y árboles, y no dudó en modelarlo en el campo. Por su parte, Icardi llevó una remera blanca y un pantalón de vestir negro con zapatillas.

Además de asistir a la fiesta, la pareja disfrutó de unos días a puro relax . Pasaron tiempo con caballos, hicieron sesiones de fotos, disfrutaron de la pileta con sus amigos Natalia Antolín y Marcelo Latorre, y aprovecharon el amplio espacio verde para moverse en un carrito de golf. En un video que compartieron, se los pudo ver en plena travesía mientras Suárez le preguntaba a su novio a dónde la llevaba y él le respondía: “A perdernos” . Esta frase le valió besos y varios “te amo”.

El destino elegido fue uno muy conocido, especialmente para Suárez. Viajaron a la ciudad de Carmelo y se instalaron en Campo de Magnolias, la chacra de Natalia Antolín . La misma tiene chimenea, establo, pileta y un amplio espacio verde. Se trata de un lugar que la actriz visitó varias veces con Benjamín Vicuña —su pareja entre 2015 y 2021 y padre de sus hijos Magnolia (8) y Amancio (6)— mientras estuvieron juntos. La actriz y el futbolista visitaron el lugar en junio de 2025, meses después de haber oficializado su relación.

Si bien el futbolista disfruta a pleno de su presente con su novia en tierras uruguayas, en Buenos Aires los conflictos con Wanda Nara siguen en marcha. El viernes 20 de noviembre trascendió que la Justicia le otorgó a Icardi la medida perimetral que solicitó en contra de Martín Migueles , pareja de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), que estuvo involucrado en el violento episodio ocurrido hace dos semanas afuera de su casa de La Isla, Nordelta.

La noticia fue confirmada en Intrusos (América TV), donde explicaron que la resolución salió luego de que la Justicia rechazara en una primera instancia el pedido porque, según el informe, “era como una medida apresurada”. Sin embargo, detallaron que ante la apelación de Francisco Neto, el abogado penalista de Icardi, “ salió este impedimento, esta prohibición de contacto” . En el texto del fallo se detalla que por 45 días Migueles tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de Icardi y a menos de 300 metros de su domicilio.

Fuente: La Nación