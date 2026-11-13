¿Se cayó Copilot? Esto es lo que informó Microsoft sobre el estado del servicio

Desde el mediodía del jueves 12 de noviembre, los usuarios de Microsoft 365 comenzaron a detectar problemas al intentar acceder a su correo electrónico de Outlook . Además de esta falla, que se extendió a nivel mundial, se reportaron varios inconvenientes con otros servicios de la plataforma, incluido Copilot 365 . La empresa confirmó la caída global y aún se desconocen los motivos que la causaron. Si bien se reportó que se está trabajando en reanudar el servicio, a casi 24 horas del colapso, los servicios siguen sin funcionar correctamente .

Luego de que varios usuarios reportaran problemas al intentar ingresar a sus cuentas de Outlook y Teams y otros servicios de la empresa, Microsoft anunció que se encontraban “investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de múltiples métodos de conexión en América” e indicaron que lo sucedido “podría afectar la conectividad a los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región”.

La falla encendió las alarmas y los usuarios empezaron a pronunciarse sobre la caída en las redes sociales, puesto que lo ocurrido además afectó sus jornadas laborales, puesto que varios suelen usar los distintos servicios de la plataforma para su comunicación y organización profesional.

Fuente: La Nación