El jefe de Gabinete, Diego Santilli , desembarcó este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión , en una semana atravesada por las negociaciones con gobernadores para asegurarse el respaldo de sus legisladores al proyecto de reforma electoral, cuyo núcleo es la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ).

En la antesala de ese debate clave, Santilli aseguró que Milei “va por la reelección” y debió escuchar diversos reclamos de los bloques opositores. Los pedidos de reactivación de la obra pública y los reproches por el destino de los fondos recaudados con el impuesto a los combustibles marcaron buena parte de la jornada, al que se sumaron fuertes cuestionamientos por el traslado de las reservas de oro del Banco Central y el cierre de pymes .

Santilli aprovechó su paso por el Senado para cargar las tintas sobre el gobernador Axel Kicillof , una de las principales figuras del peronismo, por la inseguridad en el distrito y por el costo de la nacionalización de YPF , cuando el mandatario era ministro de Economía de Cristina Kirchner . El jefe de Gabinete aspira a sucederlo en 2027.

En línea con el informe escrito que giró ayer al Senado, Santilli abrió su discurso, que se extendió durante 53 minutos y superó los 45 estipulados por la Cámara, con una reivindicación del rumbo económico del Gobierno. En ese sentido, destacó que el Ejecutivo logró sostener un “equilibrio fiscal robusto” durante casi 35 meses.

“Con las cuentas en orden llegó lo demás: la inflación mayorista que rondaba el 270% anual cerró en 26% el año pasado. El cepo que decían que era eterno se terminó . Las reservas que antes eran negativas hoy rondan las 50.000 millones”, resaltó el jefe de Gabinete.

También aseguró que la inflación anual bajó del 211% al 30% y la pobreza del 57% al 32%, y se jactó de haber alcanzado tres años consecutivos de superávit financiero . “Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”, sostuvo.

“ Éramos el hazmerreír del mundo . La única salida era Ezeiza. Cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años”, apuntó Santilli durante su alocución. “Eso recibió Milei y lo ordenó”, aseguró el funcionario.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía el Gobierno volaba por los aires. Que iba a haber un estallido, que le iban a tomar las calles y que si sacaba la reforma laboral iba a tener un paro todos los días”, marcó Santilli. Y tras ello arremetió: “Se equivocaron; no hubo estallido, hubo crecimiento . Hoy [por el Gobierno] va por la reelección”.

En otro tramo de su presentación, el ministro coordinador elogió la gestión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y en más de una oportunidad el accionar de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich , a quien le atribuyó, en gran medida, “haber eliminado los piquetes”.

La distinción cobra especial relevancia tras los recientes cortocircuitos de la jefa del bloque libertario en el Senado con buena parte de la Casa Rosada , en medio de sus desmarques parlamentarios.

Santilli incluso utilizó una conocida muletilla de Bullrich : “Hoy en la Argentina el que las hace las paga”. Inmediatamente algunos senadores comenzaron a deslizar algunos cuestionamientos. “Sí, el que las hace las paga” , replicó entonces el funcionario.

“Tenemos la tasa de homicidio más baja de la historia en tres décadas. Un 8% menos de homicidios y de robos. Rosario dejó de ser la capital de narcotráfico y si se puede en Rosario se puede en la provincia de Buenos Aires”, insistió. Acto seguido, desde la bancada del PJ le reclamaron recursos para el distrito bonaerense .

El guiño fue recíproco. Previo al inicio de su presentación la jefa del bloque libertario exigió a la bancada del PJ, más precisamente a los senadores Martín Soria (Río Negro) y Lucía Corpacci (Catamarca) que guardaran dos muñecas de tela que habían colacado frente a sus bancas.

Frente a ello, la exministra exigió a los legisladores de UP que retiraran de sus bancas las muñecas “quitapenas”, símbolo del colectivo Soy Garrahan, integrado por familias de pacientes del emblemático hospital. Las figuras habían sido colocadas allí para llamar la atención sobre el vencimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, el pasado 21 de octubre.

Para justificar su pedido, Bullrich apeló a la tradición de “austeridad y seriedad” del Senado, tantas veces invocada por Miguel Ángel Pichetto durante su paso por la Cámara alta. El argumento fue secundado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien luego aclaró que el retiro de las muñecas no implicaba una falta de respaldo al reclamo del hospital.

El episodio se da también luego de la protesta gremial convocada en rechazo a las cesantías y suspensiones anunciadas el viernes pasado por la toma de las oficinas de la dirección médica en octubre de 2025.

Más tarde, el senador porteño del PJ Mariano Recalde retomó la cuestión “Estos muñequitos los trajimos del hospital que atiende enfermedades graves, como una señal de apoyo por esta crisis que está pasando , porque venció la ley de emergencia pediátrica”, precisó el legislador.

Sobre el final de su exposición, el jefe de Gabinete reivindicó el reclamo de soberanía sobre las Malvinas y adelantó que el Gobierno otorgará una distinción a los veteranos de guerra. A su vez, reparó en la decisión del Ejecutivo de sancionar a las empresas involucradas en la explotación hidrocarburífera en las islas.

Para sorpresa de algunos, pese a la postergación de la ley Defensa de la Soberanía Nacional, que impulsa el asesor presidencial Santiago Caputo, Santilli llamó a aprobar la iniciativa, que según deslizaron desde el Gobierno tras la reunión de la mesa política de ayer, podría incluirse en el temario de sesiones extraordinarias.

Se trata de la primera vez que Santilli acude al Senado a dar explicaciones a los legisladores. Su antecesor, Manuel Adorni , solo se presentó ante la Cámara de Diputados. El último jefe de Gabinete libertario en asistir a la Cámara alta fue Guillermo Francos , hace 16 meses.

En el informe de más de 2200 páginas que el Poder Ejecutivo le giró al Senado, Santilli respondió al menos 1287 preguntas de los distintos bloques, en su mayoría planteadas por la bancada del PJ, que conduce José Mayans .

Entre los temas más conflictivos figuran las consultas sobre el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad . Al respecto, desde el Gobierno defendieron su implementación, tras una serie de vaivenes que incluyeron el veto del Poder Ejecutivo , rechazado luego por ambas cámaras, y la posterior judicialización de la normativa, cuando la Casa Rosada se negó a aplicar la ley.

Finalizada la exposición inicial de Santilli, los senadores tomaron la palabra. Entre los primeros señalamientos aparece el pedido de mayor obra pública a las provincias .

Tal fue el caso de las senadoras Beatriz Ávila (Tucumán) y Flavia Royón (Salta), quienes responden a los mandatarios Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, los dos afines a la Casa Rosada y claves en su pronunciamiento en torno al Presupuesto y la suspensión de las PASO.

En concreto, Royón puso sobre la mesa un viejo reclamo que viene llevando en las negociaciones el propio Saénz: las obras de los ramales C14 y C15 del Belgrano Cargas.

Después de un breve cuarto intermedio solicitado por Santilli, a fines de responder los planteos “técnicos” de los legisladores, el jefe de Gabinete retomó la sesión media hora después y confirmó que este lunes firmará un convenio con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para avanzar con el financiamiento del ramal ferroviario C14, al tiempo que anticipó que el Gobierno se hará cargo de la reinversión en el C15.

Por otro lado, el funcionario abordó los planteos del senador peronista Fernando Salino , quien indagó sobre las negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores por la reforma electoral. En concreto, le preguntó quién había impulsado la incorporación del sistema de listas de acople, que finalmente quedó fuera del dictamen, y sugirió que el viaje a París de más de una docena de mandatarios provinciales, en el marco de la Argentina Week , formó parte de un acuerdo político.

En defensa de la suspensión de las PASO, el funcionario retomó uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el costo de las primarias, que, según indicó, supera los “200 millones de dólares”. Así, justificó la medida por el ahorro que supondría para la sociedad, al tiempo que negó cualquier tipo de pacto con los mandatarios provinciales durante la cumbre en París. “Nos trajimos 27.000 millones de inversión, a eso fuimos”, remató Santilli.

Otro de los planteos giró en torno al destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles. El entrerriano Adán Bahl cuestionó al jefe de Gabinete por el manejo de esos recursos. “¿Van a utilizar esos fondos para transferírselos a las provincias? ¿O van a seguir utilizándolos para justificar un equilibrio fiscal totalmente ficticio?” , indagó el legislador.

Al retomar la palabra, Santilli remarcó que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles serán destinados a las provincias que quedaron al margen del esquema de concesión de rutas nacionales.

“Ninguno de estos fondos está en ningún otro lugar que no sea en la ejecución o en letras del tesoro o en plazos fijos en bancos públicos”, esgrimió luego.

En otro orden, los senadores volvieron sobre la controversia por el traslado de las reservas de oro del BCRA. “¿Dónde está el oro?” , preguntó la senadora de UP Florencia López , quien exigió al jefe de Gabinete precisiones no solo sobre su paradero, sino también sobre la cantidad trasladada. “Y si lo puede valuar en toneladas, en lingotes y en dólares”, agregó, tras calificar de “vaga” la respuesta brindada por el funcionario en su informe escrito.

“El oro está acá: parte de las reservas están en las bóvedas del tesoro del BCRA y el resto del diferencial está en el Banco BIS, de Basilea” , aseguró Santilli.

Fuente: La Nación