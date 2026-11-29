Un nene de 9 años pidió ayuda en plena calle y terminó siendo rescatado por la policía luego de que lo encontraran siendo atacado por su madre.

El episodio ocurrió en la avenida Costanera de Caleta Olivia, Santa Cruz, y terminó con la detención de la mujer, de 32 años.

La intervención comenzó a partir de varios llamados al 911. Según informó La Opinión Austral, los efectivos que estaban a metros se acercaron y vieron al chico bajar de un vehículo para pedir ayuda . En un primer momento, el nene había señalado que su madre estaba siendo agredida por su expareja.

En ese contexto, mientras trataban asistirlo, los policías observaron que la mujer sujetaba al nene e intentaba obligarlo a subir nuevamente al vehículo. El chico se resistía y gritaba, mientras que el auto se alejaba ante la presencia de los efectivos.

Cuando los agentes intervinieron, la madre terminó tomando con fuerza al nene y ahorcándolo con la campera que tenía puesta. De acuerdo con fuentes policiales, la mujer presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas y reaccionó con agresiones hacia el personal que participaba del procedimiento.

Ante esa situación, fue aprehendida y trasladada a una dependencia policial.

Por otra parte, el menor también fue llevado a la comisaría y quedó bajo la intervención del área de Niñez. Finalmente, fue entregado a su padre.

Fuente: TN