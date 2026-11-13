Salió a hacer las compras, se resbaló en la vereda de una casa y la Justicia ordenó indemnizarla con $4.590.818

Una mujer de 30 años salió a hacer las compras en Mar del Plata , pero sufrió un accidente que terminó con una larga recuperación. Mientras caminaba por la vereda de una vivienda, resbaló sobre una superficie de cerámicos y cayó al suelo , lo que le provocó fracturas en una pierna y obligó a trasladarla de urgencia a un hospital.

El episodio ocurrió en 2019 y derivó en una demand a por daños y perjuicios. El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 de Mar del Plata condenó a la propietaria de la vivienda a pagar $4.590.818 , más intereses, al considerar que el revestimiento de la vereda representaba un riesgo para los peatones.

La mujer caminaba por una zona residencial cuando perdió el equilibrio sobre los cerámicos que recubrían la vereda de una propiedad particular. La caída le provocó una luxofractura en el tobillo izquierdo , con lesiones en la tibia y el peroné.

El dolor fue tan intenso que varios vecinos y personas que pasaban por el lugar se acercaron para asistirla . Una mujer que presenció las consecuencias del accidente contó que la encontró tendida en el suelo, gritando de dolor, y que la cubrió con una manta mientras esperaban la ambulancia.

La víctima fue trasladada inicialmente al hospital regional y posteriormente a una clínica privada, donde permaneció internada durante cinco días. Además, debió someterse a dos intervenciones quirúrgicas y atravesar un período de recuperación que afectó su movilidad, su trabajo y las actividades habituales de su familia.

Durante el juicio, la propietaria negó su responsabilidad y cuestionó que estuviera acreditada su vinculación con el inmueble . Sin embargo, el juzgado confirmó la titularidad de la propiedad mediante documentación registral y analizó las condiciones del sector donde ocurrió el accidente.

Uno de los testimonios más importantes fue el de un hombre que intentó auxiliar a la víctima y también resbaló sobre los cerámicos, que describió la vereda como “una pista de hielo” durante los días húmedos .

La jueza tuvo en cuenta que la normativa municipal exige mantener las veredas en condiciones seguras y utilizar superficies con suficiente rugosidad para evitar caídas.

También consideró relevante que la Municipalidad constató la reparación de la vereda en mayo de 2024 , después de una inspección y una intimación para corregir sus condiciones.

El tribunal concluyó que el estado del solado había contribuido directamente al accidente y que la demandada no demostró ninguna circunstancia que permitiera eximirla de responsabilidad.

Para determinar la compensación, la jueza analizó los informes médicos y psicológicos que documentaron las consecuencias de la caída.

La pericia médica confirmó las fracturas y las dos intervenciones quirúrgicas. Una especialista en cirugía plástica también evaluó las cicatrices y estableció una incapacidad estética del 11,02% .

Por su parte, la evaluación psicológica detectó síntomas depresivos leves, baja autoestima y dificultades relacionadas con el dolor crónico , aunque descartó un trastorno de estrés postraumático.

La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:

En total, la condena alcanzó los $4.590.818, más intereses . El fallo estableció una tasa del 6% anual desde el accidente hasta la sentencia y, desde entonces, la tasa moratoria correspondiente según el Banco Central.

De esta forma, la decisión puso el foco en una obligación que alcanza a los propietarios de inmuebles: mantener las veredas en condiciones que no representen un peligro para quienes circulan por ellas .

Fuente: TN