Salió a correr y la encontraron muerta detrás de una iglesia: Detuvieron a su expareja y a otros dos hombres

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Yesica Mercedes Almirón, una mujer de 34 años y madre de dos hijas, fue encontrada muerta detrás de una iglesia evangélica en construcción en Colonia Elisa, Chaco. La víctima había salido a hacer actividad física la noche anterior y su cuerpo fue hallado el miércoles por la mañana. Por el hecho hay tres hombres detenidos, entre ellos su expareja.

El hallazgo se produjo en un predio ubicado sobre la avenida Marta Sánchez, frente al Club Municipales. Un vecino que advirtió la presencia de una mujer tendida en el lugar dio aviso a la Policía.

El médico policial determinó que se trataba de una muerte traumática. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a General San Martín para la realización de la autopsia.

La última vez que la vieron con vida

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Yesica había sido vista por última vez el martes cerca de las 20, cuando salió de su casa para hacer actividad física por la zona.

Llevaba una riñonera y su teléfono celular, pero pasaron las horas y no regresó.

En medio de la búsqueda, su expareja, Matías David Villordo, se presentó en la comisaría local para denunciar su desaparición. El hombre aportó datos sobre sus características físicas y la ropa que llevaba puesta, una descripción que coincidió con la de la mujer encontrada muerta horas después.

Un dato que ahora forma parte de la investigación es que, pese a estar separados, ambos todavía convivían.

La Justicia intenta reconstruir cómo era el vínculo entre ellos y qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Yesica.

Tres hombres detenidos

Con el avance de la investigación, la Fiscalía ordenó la detención de tres hombres: Villordo, expareja de la víctima; su tío, Enrique Antonio Villordo; y Mauro Romano, señalado como una persona de interés en la causa.

El director general de Investigaciones de la Policía del Chaco, Rolando Sosa, explicó que los otros dos hombres detenidos habrían estado con Yesica antes de su muerte.

Esa circunstancia es uno de los puntos que los investigadores buscan esclarecer. Por el momento, la Justicia intenta determinar qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Las medidas para esclarecer el hecho

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación N° 2 de General San Martín, encabezada por Andrea Langellotti.

Entre las primeras medidas dispuestas se encuentran el secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los tres detenidos, que serán sometidos a peritajes.

También se ordenaron allanamientos en inmuebles vinculados con los sospechosos y se tomaron testimonios a familiares y personas del entorno de la víctima.

Una frase que conmocionó a la comunidad

Yesica era madre de dos hijas y su muerte provocó una profunda conmoción en Colonia Elisa, una localidad ubicada a unos 90 kilómetros de Resistencia.

En sus redes sociales, la mujer había compartido una imagen con una frase que, tras conocerse el crimen, adquirió un significado estremecedor: “Nací para ser libre, no asesinada”.

El hallazgo se produjo el 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la