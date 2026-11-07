Ronnie Wood, 79 años, sobre su rutina ‘anti Stone’: “Tomo jugos verdes y como mucho cereal, pescado y huevos benedictinos”

“Todos de pie, que hay un Stone en la casa”, anunció Mario Pergolini desde el estudio de Otro día perdido. Y Ronnie Wood entró bailando y abrazando a los protagonistas del programa, mientras la audiencia le hacía coro gritando su nombre.

“Extrañé la Argentina, estoy contento de estar de regreso acá”, dijo el guitarrista, ya con el estudio en su bolsillo.

La visita ocurrió el pasado miércoles, en el programa que Pergolini conduce por eltrece, y fue el primer paso de una agenda corta pero intensa. Wood llegó al país para presentar Fearless: The Anthology (1965-2025), su primer concierto como solista en la Argentina, el viernes 6 de noviembre.

Además de hacer un recorrido por su extensa carrera musical, Pergolini quiso desempolvar otras áreas de su vida que suelen ser desconocidas para el público masivo : cómo es su rutina del día a día, su faceta de padre y su estado de salud.

El conductor mencionó que, cuando estuvo en Londres, visitó un local en el que Wood tenía pinturas exhibidas. “Sí, esta camisa, por ejemplo, es una de mis pinturas con The Faces. Tengo una muestra de algunas de mis obras el mes que viene en Alemania” , explicó Wood.

Consultado sobre si, al retratar a músicos que conoce, pinta su música o a ellos, fue preciso: “Tengo que mantener la esencia de su música y trasladarla a la pintura. Así que sí, me inspiro en su música mientras pinto”.

Respecto de este hobby del arte, que resulta en una actividad cuasi terapéutica para la mayoría de quienes lo practican, dijo: “Lo hago desde que tengo 3 años. Es algo que llevo en la sangre”. Y a colación mencionó uno de los primeros recuerdos de vida que, según reveló, tiene que ver con sus hermanos, artistas y músicos, más grandes que él: “Cuando los veía pensaba: ‘si ellos pintan, voy a pintar. Si tocan instrumentos, yo voy a tocar’. Y eso se cumplió, desde que era pequeño pinto y toco”.

Haciendo un racconto de las noches de fiesta y excesos en el pasado, habló de cómo fue salir con argentinos como Diego Maradona. “Con Maradona éramos compinches, compañeros de fiesta. Nos comunicábamos a través de la música. Pasamos varias noches juntos, noches de las que después nos olvidamos todo lo que sucedió”, recordó.

Pergolini le recordó que, durante la pandemia, el cantante había manifestado su preocupación por las personas con problemas de adicciones que estaban encerradas , y le preguntó si seguía haciéndolo. Wood habló de su historia: “Me gusta difundir un mensaje de esperanza en personas que noto que están sufriendo porque además yo tuve que luchar contra un cáncer de pulmón y después contra otro; o sea, sobreviví al cáncer dos veces, primero durante la pandemia, y luego cuando terminó”.

Brindando información exclusiva, dijo que sus médicos le dieron el alta hace unos meses: “Me dijeron ‘Ronnie, no te queremos ver más por acá’”, contó.

¿Tuvo miedo en algún momento? “No, porque ya llevo 16 años sobrio”, respondió. Recordó que, con mucha fuerza de voluntad, llegó a decirse: “Ya hice de todo, fumé toda mi vida y tengo suerte de estar vivo”. Y relató qué pasó en el quirófano: “Cuando el doctor extirpó el cáncer del pulmón izquierdo dijo: ‘también eliminé el enfisema que había’. Así que tengo un pulmón nuevo”.

En un clima más distendido se animó a hablar sobre sus rutinas saludables: “Usualmente temprano, cuando me levanto, me tomo un rato para beber mi café de la mañana, que después repito varias veces en el día . Acompaño con un buen desayuno y con eso estoy listo para el día”. Y agregó: “En ocasiones me puedo saltear el almuerzo porque no como demasiado y creo que con un buen desayuno y unos jugos verdes alcanza para estar satisfecho durante horas”.

Pergolini no pudo con su asombro: “Pero, Ronnie, sos un Rolling Stone, ¿cómo que un jugo verde?”. El guitarrista se rió y siguió: “Sí, tengo varias cosas de ese estilo. Por ejemplo, como mucho cereal y granola Purely Elizabeth −marca estadounidense de alimentos saludables−, que son extraordinarios. Lo mezclo con huevos benedictinos, mucho pescado y ocasionalmente carne. No soy vegetariano, pero me gusta mucho comer verduras”.

A la pregunta de qué le diría a su yo pequeño, Wood volvió a su papá: “Cuando era muy chico me dijo ‘no vas a tener el mismo aspecto siempre, pero tenés que seguir para adelante y perseguir tus sueños’. Mis papás me bendijeron y me incentivaron a ser artista como mis hermanos”. Y sumó: “Hoy estoy en el mejor momento de mi vida”.

Cuando Pergolini le preguntó cómo es ser padre, se emocionó : “Es maravilloso, es una bendición repetida porque tengo a Jesse, de 50, y a Leah y Tyrone, que siempre me acompañaron en mi carrera musical y artística. Y ahora tengo a Grace y Alice, que tienen 10 años. ¡El tiempo vuela! Por eso hay que aprovechar el momento presente al máximo”.

Hacia el final de la charla, el guitarrista dejó la frase que mejor resume su momento actual: “ Ahora me drogo, pero con la vida ”.

Fuente: La Nación